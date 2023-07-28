Нагородження воїнів та міжнародні рішення: головне зі звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Державності відзначив нагородами українських військових. Також він вручив відзнаки воїнам бойових бригад та прикордонникам.
Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.
Нагородження захисників та захисниць
"Золоті Зірки" Героям України, "Хрести бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького, ордени "За мужність". Мав честь вручити і почесні відзнаки бойовим бригадам та прикордонним загонам. Щасливий, що в нас є такі воїни", — наголосив глава держави.
Хто отримав нагороди
Як повідомили у Генштабі ЗСУ, пілот Повітряних сил ЗСУ, підполковник Сергій Вербицький отримав орден "Золота Зірка", це є найвищою нагородою.
"З початку повномасштабного російського вторгнення Сергій Вербицький у складі екіпажу літака Су-24 здійснював бойові вильоти для завдання авіаційних ударів по скупченню броньованої техніки противника у Київській, Харківській, Херсонській, Донецькій областях", — розповіли у повідомленні.
Відомо, що 22 березня 2022 року ворог уразив літак Сергія Вербицького, проте він зміг катапультуватися та вижити.
Крім того, Президент вручив ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів та ордени "За мужність" ІІ й ІІІ ступенів.
Нагороди отримали військовослужбовці:
- ЗСУ,
- Державної прикордонної служби України,
- Служби безпеки,
- Національної гвардії,
- Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Паспорти для юних українців
Також Зеленський вручив сьогодні паспорти громадянина України українським юнакам та дівчатам, які є дітьми військових ЗСУ та загиблих Героїв.
"Діти. Держава може й повинна відкрити для них абсолютно всі можливості жити гідно, цивілізовано, безпечно. Жити вільно! Для кожного нового покоління українців і українок. Дуже вірю в ці нові покоління, у наших дітей. І вдячний їм за віру в Україну", — додав він.
Візит прем'єр-міністра Катару
Також сьогодні, 28 липня, Президент України зустрівся з прем'єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдулрахман аль-Тані, який прибув з візитом до Києва.
"Домовилися про співпрацю для повернення українських дітей, які були депортовані в Росію. Обговорили ситуацію навколо Чорноморської зернової ініціативи — дуже важливо, щоб на світовому продовольчому ринку не було жодних дефіцитів та спровокованих Росією криз", — зауважив глава держави.
Міжнародні рішення для України
За словами Зеленського, українські дипломати займаються підготовкою важливих рішень для нашої держави та наших військових.
"Робимо максимум зараз, робимо це непублічно — щоб результати наших воїнів, які побачать усі, теж могли стати максимальними", — сказав Президент.
Нагадаємо, 28 липня Володимир Зеленський привітав українців з Днем Української Державності та Днем Хрещення Русі-України. За його словами, Україна "ніколи не віддасть своєї волі".