Нагородження воїнів та міжнародні рішення: головне зі звернення Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Державності відзначив нагородами українських військових. Також він вручив відзнаки воїнам бойових бригад та прикордонникам.

Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

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"Золоті Зірки" Героям України, "Хрести бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького, ордени "За мужність". Мав честь вручити і почесні відзнаки бойовим бригадам та прикордонним загонам. Щасливий, що в нас є такі воїни", — наголосив глава держави.

Нагородження захисників у Києві. Фото: Генштаб ЗСУ

Хто отримав нагороди

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, пілот Повітряних сил ЗСУ, підполковник Сергій Вербицький отримав орден "Золота Зірка", це є найвищою нагородою.

"З початку повномасштабного російського вторгнення Сергій Вербицький у складі екіпажу літака Су-24 здійснював бойові вильоти для завдання авіаційних ударів по скупченню броньованої техніки противника у Київській, Харківській, Херсонській, Донецькій областях", — розповіли у повідомленні.

Нагородження захисників у Києві. Фото: Генштаб ЗСУ

Відомо, що 22 березня 2022 року ворог уразив літак Сергія Вербицького, проте він зміг катапультуватися та вижити.

Крім того, Президент вручив ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів та ордени "За мужність" ІІ й ІІІ ступенів.

Нагороди отримали військовослужбовці:

ЗСУ,

Державної прикордонної служби України,

Служби безпеки,

Національної гвардії,

Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Нагородження захисників у Києві. Фото: Генштаб ЗСУ

Паспорти для юних українців

Також Зеленський вручив сьогодні паспорти громадянина України українським юнакам та дівчатам, які є дітьми військових ЗСУ та загиблих Героїв.

"Діти. Держава може й повинна відкрити для них абсолютно всі можливості жити гідно, цивілізовано, безпечно. Жити вільно! Для кожного нового покоління українців і українок. Дуже вірю в ці нові покоління, у наших дітей. І вдячний їм за віру в Україну", — додав він.

Візит прем'єр-міністра Катару

Також сьогодні, 28 липня, Президент України зустрівся з прем'єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдулрахман аль-Тані, який прибув з візитом до Києва.

"Домовилися про співпрацю для повернення українських дітей, які були депортовані в Росію. Обговорили ситуацію навколо Чорноморської зернової ініціативи — дуже важливо, щоб на світовому продовольчому ринку не було жодних дефіцитів та спровокованих Росією криз", — зауважив глава держави.

Міжнародні рішення для України

За словами Зеленського, українські дипломати займаються підготовкою важливих рішень для нашої держави та наших військових.

"Робимо максимум зараз, робимо це непублічно — щоб результати наших воїнів, які побачать усі, теж могли стати максимальними", — сказав Президент.

Нагадаємо, 28 липня Володимир Зеленський привітав українців з Днем Української Державності та Днем Хрещення Русі-України. За його словами, Україна "ніколи не віддасть своєї волі".