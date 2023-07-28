Награждение воинов и международные решения: главное с обращения Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Государственности отметил наградами украинских военных. Также он вручил награды воинам боевых бригад и пограничникам.

Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.

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"Золотые Звезды" Героям Украины, "Кресты боевых заслуг", ордена Богдана Хмельницкого, ордена "За мужество". Имел честь вручить и почетные награды боевым бригадам и пограничным отрядам. Счастлив, что у нас есть такие воины", — подчеркнул глава государства.

Награждение защитников в Киеве. Фото: Генштаб ВСУ

Кто получил награды

Как сообщили в Генштабе ВСУ, пилот Воздушных сил ВСУ, подполковник Сергей Вербицкий получил орден "Золотая Звезда", это самая высокая награда.

"С начала полномасштабного российского вторжения Сергей Вербицкий в составе экипажа самолета Су-24 совершал боевые вылета для нанесения авиационных ударов по скоплению бронированной техники противника в Киевской, Харьковской, Херсонской, Донецкой областях", — рассказали в сообщении.

Награждение защитников в Киеве. Фото: Генштаб ВСУ

Известно, что 22 марта 2022 года враг поразил самолет Сергея Вербицкого, однако он смог катапультироваться и выжить.

Кроме того, Президент вручил ордена Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней и ордена "За мужество" ІІ и ІІІ степеней.

Награды получили военнослужащие:

ВСУ,

Государственной пограничной службы Украины,

Службы безопасности,

Национальной гвардии,

Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Награждение защитников в Киеве. Фото: Генштаб ВСУ

Паспорта для юных украинцев

Также Зеленский вручил сегодня паспорта гражданина Украины украинским юношам и девушкам, являющимся детьми военных ВСУ и погибших Героев.

"Дети. Государство может и должно открыть для них абсолютно все возможности жить достойно, цивилизованно, безопасно. Жить свободно! Для каждого нового поколения украинцев и украинок. Очень верю в эти новые поколения, в наших детей. И благодарен им за веру в Украину", — добавил он.

Визит премьер-министра Катара

Также сегодня, 28 июля, Президент Украины встретился с прибывшим с визитом в Киев премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахман аль-Тани.

"Договорились о сотрудничестве по возвращению украинских детей, которые были депортированы в Россию. Обсудили ситуацию вокруг Черноморской зерновой инициативы — очень важно, чтобы на мировом продовольственном рынке не было никаких дефицитов и спровоцированных Россией кризисов", — отметил глава государства.

Международные решения для Украины

По словам Зеленского, украинские дипломаты занимаются подготовкой важных решений для нашего государства и наших военных.

"Делаем максимум сейчас, делаем это непублично, чтобы результаты наших воинов, которые увидят все, тоже могли стать максимальными", — сказал Президент.

Напомним, 28 июля Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Украинской Государственности и Днем Крещения Руси-Украины. По его словам, Украина "никогда не отдаст свою волю".