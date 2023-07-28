Награждение воинов и международные решения: главное с обращения Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Государственности отметил наградами украинских военных. Также он вручил награды воинам боевых бригад и пограничникам.
Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.
Награждение защитников и защитниц
"Золотые Звезды" Героям Украины, "Кресты боевых заслуг", ордена Богдана Хмельницкого, ордена "За мужество". Имел честь вручить и почетные награды боевым бригадам и пограничным отрядам. Счастлив, что у нас есть такие воины", — подчеркнул глава государства.
Кто получил награды
Как сообщили в Генштабе ВСУ, пилот Воздушных сил ВСУ, подполковник Сергей Вербицкий получил орден "Золотая Звезда", это самая высокая награда.
"С начала полномасштабного российского вторжения Сергей Вербицкий в составе экипажа самолета Су-24 совершал боевые вылета для нанесения авиационных ударов по скоплению бронированной техники противника в Киевской, Харьковской, Херсонской, Донецкой областях", — рассказали в сообщении.
Известно, что 22 марта 2022 года враг поразил самолет Сергея Вербицкого, однако он смог катапультироваться и выжить.
Кроме того, Президент вручил ордена Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней и ордена "За мужество" ІІ и ІІІ степеней.
Награды получили военнослужащие:
- ВСУ,
- Государственной пограничной службы Украины,
- Службы безопасности,
- Национальной гвардии,
- Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Паспорта для юных украинцев
Также Зеленский вручил сегодня паспорта гражданина Украины украинским юношам и девушкам, являющимся детьми военных ВСУ и погибших Героев.
"Дети. Государство может и должно открыть для них абсолютно все возможности жить достойно, цивилизованно, безопасно. Жить свободно! Для каждого нового поколения украинцев и украинок. Очень верю в эти новые поколения, в наших детей. И благодарен им за веру в Украину", — добавил он.
Визит премьер-министра Катара
Также сегодня, 28 июля, Президент Украины встретился с прибывшим с визитом в Киев премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахман аль-Тани.
"Договорились о сотрудничестве по возвращению украинских детей, которые были депортированы в Россию. Обсудили ситуацию вокруг Черноморской зерновой инициативы — очень важно, чтобы на мировом продовольственном рынке не было никаких дефицитов и спровоцированных Россией кризисов", — отметил глава государства.
Международные решения для Украины
По словам Зеленского, украинские дипломаты занимаются подготовкой важных решений для нашего государства и наших военных.
"Делаем максимум сейчас, делаем это непублично, чтобы результаты наших воинов, которые увидят все, тоже могли стать максимальными", — сказал Президент.
Напомним, 28 июля Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Украинской Государственности и Днем Крещения Руси-Украины. По его словам, Украина "никогда не отдаст свою волю".