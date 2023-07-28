"Ніколи не віддасть своєї волі": Зеленський привітав українців з Днем державності

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем української державності та Днем Хрещення Русі-України. За його словами, Україна "ніколи не віддасть своєї волі".

Відповідне звернення він опублікував у своїх соцмережах.

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Цінності України

"День Української Державності. День Хрещення Русі. Вільний Київ. Україна, яка ніколи не віддасть своєї волі. Наші герої, які захищають свободу України. Наші цінності. І наша єдність — усіх українців та українок. Зараз, як і більш ніж тисячу років тому, наш цивілізаційний вибір — єднання зі світом", — наголосив глава держави.

Тільки перемагати

Він зазначив, що наступного року українці прагнуть святкувати цей день так само, проте вже з перемогою.

"Більш ніж тисячолітня історія нашої державності говорить про те, що потрібно саме перемагати. Не зупинятися, а перемагати, не торгуватися, а перемагати, не покладатися на примхи долі, а перемагати і будувати таку сильну державу, щоб її потенціал та здатність себе захистити, віра наших людей у себе, зброя в руках українців та єдність усіх разом в державі гарантували збереження державності України та неповторення агресії проти нашої держави", — запевнив Зеленський.

Війна РФ проти України

Глава держави зауважив, що українці не вірять в те, що РФ не буде знову повертатися з війною до України навіть після того, як всі окупанти покинуть нашу землю.

"Але перемога України може і має бути такою, щоб будь-які спроби ворога повернутись не йшли далі хворої фантазії тих божевільних, що виношують подібні плани. Саме наша державність є нашою відповіддю на потребу в безпеці та мирі для України. Державність, яку важко захищати, але важче повернути, якщо втратиш. Вона ніколи не буває лише данністю. Вона є результатом служіння і роботи заради України", — пояснив Зеленський.

Який вибір в України

За його словами, Україна прагне досягнути того, щоб мати історію своєї нації та народу.

"Вибір України — бути силою у світовій історії. Мати право на свою національну історію — свого народу, своєї землі, своєї держави. І наших дітей — усіх майбутніх поколінь Українського народу. Обовʼязково переможемо! Я вітаю вас із Днем Державності України! Вітаю з Днем Хрещення Русі-України! Слава Україні!", — додав він.

Нагадаємо, у п'ятницю, 28 липня, українці святкують День Державності. Президент України Володимир Зеленський запровадив це свято на честь 30-річчя Незалежності України, і вперше воно було відзначено рік тому.