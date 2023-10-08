Головні новини 7 жовтня: події та підсумки

Люди ліквідовують наслідки нападу на Ізраїль. Фото: REUTERS/Ammar Awad

Вчора, 7 жовтня, військові активісти Палестини здійснили напад на південні території Ізраїлю. Також цього дня стало відомо, що українські військові знищили 25 російських танків за чотири дні. До того ж вчора речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів майбутнє Керченського мосту.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 7 жовтня, які ви могли пропустити.

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Напад на Ізраїль

Люди біля пожежі після запуску ракет із Сектору Газа в Ашкелоні. Фото: REUTERS/Амір Коен

Військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Газа по Ізраїлю. Своєю чергою, Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.

Україна висловила Ізраїлю свою підтримку перед лицем терористичної загрози. Президент Володимир Зеленський прокоментував напад ісламського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За його словами, не можна давати шанс терору.

Ізраїль завдав ударів по сектору Газа у відповідь на вторгнення до країни бойовиків палестинського угруповання ХАМАС. Повідомляється про щонайменше 198 загиблих.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу поспілкувався з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Сторони обговорили ситуацію внаслідок вторгнення ХАМАСу.

ХАМАС захопив у заручники мешканців Ізраїля. Червоний Хрест заявив, що готовий відвідати всіх затриманих.

Ізраїльська Армія оборони зайшла до всіх міст на кордоні із Сектором Газа. Сьогодні, 7 жовтня, їх захоплювали бойовики ХАМАС.

Військовий експерт Юліан Репке розповів, як палестинці змогли вторгнутися в Ізраїль. За його словами, ракетний обстріл і захоплення військових баз були відволікаючими маневрами.

Бойовики ХАМАСу обстрілюють Тель-Авіву. Вони також атакують прилеглі райони міста. За попередньою інформацією, є влучання.

Ізраїльський ЦАХАЛ відновлює контроль над військовою базою Реїм на півдні країни. Раніше її захопили терористи ХАМАСу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Ізраїлі могла загинути українка. За його словами, в країні також зникли два громадяни.

На Лимано-Куп'янському напрямку українські воїни за чотири дні "мінусували" 25 ворожих танків

Українські військові їдуть на бронетехніці. Фото: Міноборони

На Лимано-Куп'янському напрямку бійці 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго знищили 25 російських танків. З них вісім — за минулу добу.

Керченський міст буде ліквідовано, але на це потрібен час, — Братчук

Керченський міст. Фото: flickr

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, щоб зруйнувати Керченський міст та перекрити цей шлях постачання російської зброї на фронт, Збройним силам України потрібно більше часу. Але те, що він буде ліквідований, сумнівів ні в кого немає.

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Біженці з України. Фото: PAP

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Російські міни у Чорному морі: за рік виявлено 30 штук

Міна в морі. Фото: google

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