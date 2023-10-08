Главные новости 7 октября: события и итоги

Люди ликвидируют последствия нападения на Израиль. Фото: REUTERS/Ammar Awad

Вчера, 7 октября, военные активисты Палестины совершили нападение на южные территории Израиля. Также в этот день стало известно, что украинские военные уничтожили 25 российских танков за четыре дня. К тому же вчера спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал будущее Керченского моста.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 7 октября, которые вы могли пропустить.

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Нападение на Израиль

Люди возле пожара после запуска ракет из сектора Газа в Ашкелоне. Фото: REUTERS/Амир Коэн

Военные активисты Палестины совершили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь, Израиль объявил о состоянии готовности к войне.

Украина выразила Израилю свою поддержку перед лицом террористической угрозы. Президент Владимир Зеленский прокомментировал нападение исламской группировки ХАМАС на Израиль. По его словам, нельзя давать шанс террору.

Израиль нанес удары по сектору Газа в ответ на вторжение в страну боевиков палестинской группировки ХАМАС. Сообщается о по меньшей мере 198 погибших.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пообщался с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Стороны обсудили ситуацию в результате вторжения ХАМАСа.

ХАМАС захватил в заложники жителей Израиля. Красный Крест заявил, что готов посетить всех задержанных.

Израильская Армия обороны вошла во все города на границе с Сектором Газа. Сегодня, 7 октября, их захватывали боевики ХАМАС.

Военный эксперт Юлиан Репке рассказал, как палестинцы смогли вторгнуться в Израиль. По его словам, ракетный обстрел и захват военных баз были отвлекающими маневрами.

Боевики ХАМАС обстреливают Тель-Авиву. Они также атакуют близлежащие районы города. По предварительной информации, есть попадания.

Израильский ЦАХАЛ восстанавливает контроль над военной базой Реим на юге страны. Ранее ее захватили террористы ХАМАС.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Израиле могла погибнуть украинка. По его словам, в стране также исчезли два гражданина.

На Лимано-Купянском направлении украинские воины за четыре дня "минусировали" 25 вражеских танков

Украинские военные едут по бронетехнике. Фото: Минобороны

На Лимано-Купянском направлении бойцы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго уничтожили 25 российских танков. Из них восемь — за минувшие сутки.

Керченский мост будет ликвидирован, но на это нужно время, — Братчук

Керченский мост. Фото: flickr

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, чтобы разрушить Керченский мост и перекрыть этот путь поставки российского оружия на фронт, Вооруженным силам Украины нужно больше времени. Но то, что он будет ликвидирован, сомнений ни у кого нет.

В Германии предлагают сократить льготы для будущих украинских беженцев

Беженцы из Украины. Фото: PAP

Немецкие округа просят сократить льготы для новых беженцев из Украины. Там заявили, что они должны получать их в соответствии с Законом о льготах для лиц, ищущих убежище.

Российские мины в Черном море: за год обнаружено 30 штук

Мина в море. Фото: google

В Черном море только в этом году обнаружено более 30 мин разного вида и разной степени угрозы. Россия заминировала экономическую зону и территориальное море Украины еще в начале полномасштабного вторжения.

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