Якою буде погода в Україні наприкінці березня: синоптики прогнозують різке похолодання

Українцям варто готуватися до справжньої зимової негоди наприкінці березня

За словами синоптиків, наступного тижня в Україну прийде середземноморський циклон, який принесе сильні опади, вітри та похолодання. Серйозна зміна погоди, що характеризується зимовою негодою – снігопадами та сильним вітром – очікується із 28 березня по 3 квітня.

Про це повідомляють народні синоптики Станіслав Щедрін та Наталка Діденко.

Замова негода наприкінці березня

За словами Щедріна, внаслідок надходження низки активних циклонів із заходу по всій Україні очікується значне похолодання, яке триватиме з кінця березня до початку квітня.

"Скрізь, окрім південних і східних областей, пройдуть дощі з переходом у сильний сніг, місцями сніговий покрив зросте до 14-17 см, у східних областях 28 березня можливі сильні зливи з грозами та шквалами, до речі, також у більшості областей буде досить вітряно", — пише Щедрін.

Синоптик уточнює, що сильні дощі з переходом у мокрий сніг і снігопади пройдуть скрізь, крім південних і східних областей. У східних областях, за його словами, з 28 березня очікуються сильні зливи з грозами та шквалами.

Також про майбутнє похолодання й опади попереджає синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, протягом 28-29 березня в більшості областей України очікується суттєве похолодання.

"Із 27 березня відчутно похолодає на заході, а на сході 28 березня ще тримається тепліша погода. Температура повітря 28-29 березня в більшості областей знизиться до 2-5 градусів тепла, а вночі до "мінусів". В Україну в ці дні планує прибути південний активний циклон із районів Середземномор'я з атмосферними фронтами, який принесе опади й сильний вітер", — повідомила Діденко.

Прогноз Укргідрометцентру на останні дні березня

Український Гідрометцентр також прогнозує різке похолодання 29 березня. Відповідно до прогнозу, снігопади очікуються у західних, центральних та північних регіонах. У решті регіонів – дощі.

Також очікується і суттєве зниження температури. У західних областях стовпчики термометрів вночі подекуди опустяться до - 2 градусів, а вдень температура становитиме всього 2...4 градуси тепла.

Дещо тепліше буде у північних регіонах – вночі температура становитиме +1...+3 °C, вдень – +3°…+5°C.

Водночас досить теплою залишатиметься погода на півдні та на сході – тут вночі очікується температура +7°…+5°C ,а вдень – подекуди аж до 15-16 градусів тепла.

Нагадаємо, поступове похолодання в Україні почнеться уже 25 березня. У низці регіонів очікуються дощі.

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