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Наприкінці березня кардинально зміниться погода: народні синоптики зробили невтішний прогноз

24 березня 2023 21:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода в Україні наприкінці березня: синоптики прогнозують різке похолодання
Українцям варто готуватися до справжньої зимової негоди наприкінці березня
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

За словами синоптиків, наступного тижня в Україну прийде середземноморський циклон, який принесе сильні опади, вітри та похолодання. Серйозна зміна погоди, що характеризується зимовою негодою – снігопадами та сильним вітром – очікується із 28 березня по 3 квітня. 

Про це повідомляють народні синоптики Станіслав Щедрін та Наталка Діденко

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Замова негода наприкінці березня

За словами Щедріна, внаслідок надходження низки активних циклонів із заходу по всій Україні очікується значне похолодання, яке триватиме з кінця березня до початку квітня.

"Скрізь, окрім південних і східних областей, пройдуть дощі з переходом у сильний сніг, місцями сніговий покрив зросте до 14-17 см, у східних областях 28 березня можливі сильні зливи з грозами та шквалами, до речі, також у більшості областей буде досить вітряно", — пише Щедрін.

Синоптик уточнює, що сильні дощі з переходом у мокрий сніг і снігопади пройдуть скрізь, крім південних і східних областей. У східних областях, за його словами, з 28 березня очікуються сильні зливи з грозами та шквалами.

Зміна погоди 29 березня

Також про майбутнє похолодання й опади попереджає синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, протягом 28-29 березня в більшості областей України очікується суттєве похолодання.

"Із 27 березня відчутно похолодає на заході, а на сході 28 березня ще тримається тепліша погода. Температура повітря 28-29 березня в більшості областей знизиться до 2-5 градусів тепла, а вночі до "мінусів". В Україну в ці дні планує прибути південний активний циклон із районів Середземномор'я з атмосферними фронтами, який принесе опади й сильний вітер", — повідомила Діденко.

Прогноз Укргідрометцентру на останні дні березня

Український Гідрометцентр також прогнозує різке похолодання 29 березня. Відповідно до прогнозу, снігопади очікуються у західних, центральних та північних регіонах. У решті регіонів – дощі. 

Також очікується і суттєве зниження температури. У західних областях стовпчики термометрів вночі подекуди опустяться до - 2 градусів, а вдень температура становитиме всього 2...4 градуси тепла. 

Дещо тепліше буде у північних регіонах – вночі температура становитиме +1...+3 °C, вдень – +3°…+5°C. 

Водночас досить теплою залишатиметься погода на півдні та на сході – тут вночі очікується температура +7°…+5°C ,а вдень – подекуди аж до 15-16 градусів тепла. 

Погода в Україні на 29 березня

Нагадаємо, поступове похолодання в Україні почнеться уже 25 березня. У низці регіонів очікуються дощі

До слова, раніше Новини.LIVE зробили підбірку найкращих місць неподалік Києва, куди можна виїхати на природу на вихідних. 

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