Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow В конце марта кардинально изменится погода: народные синоптики сделали неутешительный прогноз arrow

В конце марта кардинально изменится погода: народные синоптики сделали неутешительный прогноз

24 марта 2023 21:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какой будет погода в Украине в конце марта: синоптики прогнозируют резкое похолодание
Украинцам стоит готовиться к настоящей зимней непогоде в конце марта
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

По словам синоптиков, на следующей неделе в Украину придет средиземноморский циклон, который принесет обильные осадки, ветры и похолодание. Серьезное изменение погоды, характеризующееся зимней непогодой – снегопадами и сильным ветром – ожидается с 28 марта по 3 апреля.

Об этом сообщают народные синоптики Станислав Щедрин и Наталья Диденко.

Читайте также:

Заказ ненастье в конце марта

По словам Щедрина, в результате прихода ряда активных циклонов с запада по всей Украине ожидается значительное похолодание, которое продлится с конца марта по начало апреля.

"Везде, кроме южных и восточных областей, пройдут дожди с переходом в сильный снег, местами снежный покров вырастет до 14-17 см, в восточных областях 28 марта возможны сильные ливни с грозами и шквалами, кстати, также в большинстве областей будет достаточно ветрено", — пишет Щедрин.

Синоптик уточняет, что сильные дожди с переходом в мокрый снег и снегопады пройдут везде, кроме южных и восточных областей. В восточных областях, по его словам, с 28 марта ожидаются сильные ливни с грозами и шквалами.

Смена погоды 29 марта

Также о предстоящем похолодании и осадках предупреждает синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в течение 28-29 марта в большинстве областей Украины ожидается существенное похолодание.

"С 27 марта ощутимо похолодает на западе, а на востоке 28 марта еще удержится более теплая погода. Температура воздуха 28-29 марта в большинстве областей снизится до 2-5 градусов тепла, а ночью до "минусов". В Украину в эти дни планирует прибыть южный активный циклон из районов Средиземноморья с атмосферными фронтами, который принесет осадки и сильный ветер", — сообщила Диденко.

Прогноз Укргидрометцентра на последние дни марта

Украинский гидрометцентр также прогнозирует резкое похолодание 29 марта. Согласно прогнозу, снегопады ожидаются в западных, центральных и северных регионах. В остальных регионах – дожди.

Также ожидается и существенное понижение температуры. В западных областях столбики термометров ночью местами опустятся до -2 градусов, а днем температура составит всего 2...4 градуса тепла.

Несколько теплее будет в северных регионах – ночью температура составит +1...+3°C, днем – +3°…+5°C.

В то же время, достаточно теплой будет оставаться погода на юге и на востоке – здесь ночью ожидается температура +7°…+5°C, а днем – кое-где до 15-16 градусов тепла.

Погода в Украине на 29 марта

Напомним, постепенное похолодание в Украине начнется уже 25 марта. В ряде регионов ожидаются дожди.

К слову, ранее Новини.LIVE сделали подборку лучших мест недалеко от Киева, куда можно выехать на природу на выходных.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

22:23 Американская актриса Гвинет Пэлтроу оказалась в центре судебного скандала: детали

22:05 ВАКС согласовал арест советника Сенниченко

22:00 В Генштабе рассказали об успехах украинских бойцов в течение суток

21:46 Огромный астероид приблизится к Земле в эти выходные: угрожает ли он планете

Новина з фото

21:45 ТОП-6 звезд, которых преследовали сталкеры: от отчаянных фанатов до жестоких убийц

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:29 Миссия ООН по правам человека рассказала об убийстве российских и украинских военнопленных

21:13 Украинским женщинам предлагают микрогранты до 250 тыс. грн на собственный бизнес

Новина з відео

21:06 Зеленский отметил украинских бойцов, которые за минувшие сутки показали лучшие результаты

20:48 В Луганской области образуют три городские военные администрации: Зеленский уже подписал указ

20:40 Франция увеличит темпы производства гаубиц Caesar

Новина з відео

21:06 Зеленский отметил украинских бойцов, которые за минувшие сутки показали лучшие результаты

Новина з відео

20:32Кличко поехал на восток и передал помощь украинским военным

Новина з відео

19:35 Назад или вперед? Когда и как украинцы будут переходить на летнее время

Новина з відео

19:30 Участие Николаевского порта в зерновом соглашении зависит от успехов на поле боя, — Кубраков

Новина з відео

19:24 "Мотор Сич" работала с иранскими компаниями, разрабатывавшими дроны Shahed: расследование

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:12 Зеленский вручил главе МИД Литвы орден князя Ярослава Мудрого

Эксклюзив

19:03Мэр Ирпеня: "С середины апреля стартует мощное восстановление города. Будем как пчелы в улье"

Новина з відео

18:59 На Буковине разоблачили очередную схему побега для уклонистов: что придумали злоумышленники

Новина з відео

18:25 Пискун рассказал о возвращении детей, которых депортировали в рф: эксклюзивный эфир Новини.LIVE

Новина з відео

18:16Повысятся ли тарифы на электричество в апреле: Шмыгаль выступил с важным заявлением

Новина з фото

21:45 ТОП-6 звезд, которых преследовали сталкеры: от отчаянных фанатов до жестоких убийц

Эксклюзив

19:03Мэр Ирпеня: "С середины апреля стартует мощное восстановление города. Будем как пчелы в улье"

Новина з фото

18:30Не заминировано: ТОП-пять мест, куда выехать на природу в Киевской области

Эксклюзив

18:00Альтернативный проезд в Бессарабию и развитие Одесчины: на что пойдут европейские деньги

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чем сейчас занимается звезда "Подъема"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

06:10В Украине закрылись сотни обменников: как они работают и сколько зарабатывают

Новина з фото

20:12 История любви Ефросининой и защитника Украины Тимура Хромаева

Эксклюзив

19:00Дунайка уже на прилавках Привоза: как ее лучше приготовить — советы продавцов

18:40Израильские "Ловцы дронов" скоро приедут в Украину

Эксклюзив

16:00На час вперед: одесситы о переводе времени

Актуальное по теме

None 24 Март 22:23

Американская актриса Гвинет Пэлтроу оказалась в центре судебного скандала: детали

None 24 Март 22:21

ВАКС согласовал арест советника Сенниченко

None 24 Март 22:24

В Генштабе рассказали об успехах украинских бойцов в течение суток

None 24 Март 22:28

Огромный астероид приблизится к Земле в эти выходные: угрожает ли он планете

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB