Какой будет погода в Украине в конце марта: синоптики прогнозируют резкое похолодание

Украинцам стоит готовиться к настоящей зимней непогоде в конце марта

По словам синоптиков, на следующей неделе в Украину придет средиземноморский циклон, который принесет обильные осадки, ветры и похолодание. Серьезное изменение погоды, характеризующееся зимней непогодой – снегопадами и сильным ветром – ожидается с 28 марта по 3 апреля.

Об этом сообщают народные синоптики Станислав Щедрин и Наталья Диденко.

Заказ ненастье в конце марта

По словам Щедрина, в результате прихода ряда активных циклонов с запада по всей Украине ожидается значительное похолодание, которое продлится с конца марта по начало апреля.

"Везде, кроме южных и восточных областей, пройдут дожди с переходом в сильный снег, местами снежный покров вырастет до 14-17 см, в восточных областях 28 марта возможны сильные ливни с грозами и шквалами, кстати, также в большинстве областей будет достаточно ветрено", — пишет Щедрин.

Синоптик уточняет, что сильные дожди с переходом в мокрый снег и снегопады пройдут везде, кроме южных и восточных областей. В восточных областях, по его словам, с 28 марта ожидаются сильные ливни с грозами и шквалами.

Также о предстоящем похолодании и осадках предупреждает синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в течение 28-29 марта в большинстве областей Украины ожидается существенное похолодание.

"С 27 марта ощутимо похолодает на западе, а на востоке 28 марта еще удержится более теплая погода. Температура воздуха 28-29 марта в большинстве областей снизится до 2-5 градусов тепла, а ночью до "минусов". В Украину в эти дни планирует прибыть южный активный циклон из районов Средиземноморья с атмосферными фронтами, который принесет осадки и сильный ветер", — сообщила Диденко.

Прогноз Укргидрометцентра на последние дни марта

Украинский гидрометцентр также прогнозирует резкое похолодание 29 марта. Согласно прогнозу, снегопады ожидаются в западных, центральных и северных регионах. В остальных регионах – дожди.

Также ожидается и существенное понижение температуры. В западных областях столбики термометров ночью местами опустятся до -2 градусов, а днем температура составит всего 2...4 градуса тепла.

Несколько теплее будет в северных регионах – ночью температура составит +1...+3°C, днем – +3°…+5°C.

В то же время, достаточно теплой будет оставаться погода на юге и на востоке – здесь ночью ожидается температура +7°…+5°C, а днем – кое-где до 15-16 градусов тепла.

Напомним, постепенное похолодание в Украине начнется уже 25 марта. В ряде регионов ожидаются дожди.

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