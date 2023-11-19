Сейчас 90% украинцев испытывают стресс из-за войны, — Зеленская

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: Офис Президента

Сейчас 90% украинцев испытывают стресс из-за войны, которую начала РФ в нашей стране. Поэтому Всеукраинская программа ментального здоровья является важной для населения государства на данный момент.

Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская во время интервью с представителями африканских СМИ, пишет прессслужба Офиса Президента.

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"Все мы в Украине надеемся, что война останется только эпизодом нашей жизни. Чужая агрессия не сделает нас жестокими, потому что мы держимся за человеческие ценности. Мы сможем все пережить и развиваться, если сохраним это в себе", — отметила супруга президента.

О депортации украинских детей

Кроме того, Елена Зеленская рассказала представителям медиа из африканских стран о похищении Россией украинских детей. По ее словам, оккупанты депортировали более 19 тысяч детей.

"Пока удалось вернуть 386 детей. Каждый раз это была уникальная спецоперация. Преимущественно это дети, которым удалось каким-то образом сообщить о себе, о своем местонахождении, дети подросткового возраста, которые смогли воспользоваться, например, телефоном. Потому что похитители не идут на контакт, и их информации мы не можем верить", — добавила она.

Защита украинской культуры от РФ

Первая леди отметила, что от российской агрессии важно защищать не только людей, но и культурные ценности.

"Долгие века Украина испытывала влияние империи. Нужна большая работа по деколонизации культуры, возвращению имен наших деятелей искусства, других художников, которых присвоила Россия", — подытожила Зеленская.

Первая леди Елена Зеленская во время интервью с африканскими журналистами. Фото: ОП

В целом на встречу прибыли журналисты из таких стран:

Анголы,

Ботсваны,

Туниса,

Республики Гвинея,

Кении,

Марокко,

Нигерии,

Сенегала,

Южно-Африканской Республики,

Замбии.

Один из африканских журналистов во время интервью с Еленой Зеленской. Фото: ОП

Напомним, в течение прошлой недели Украине удалось вернуть на подконтрольные ей территории шестерых детей, депортированных Россией. Среди них двое являются сиротами.