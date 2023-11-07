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Нардеп Чернєв звернувся до СБУ через вислови Ірини Фаріон

7 листопада 2023 00:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Нардеп Чернєв звернувся до СБУ через вислови Ірини Фаріон
Заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. Фото: rada.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв відреагував на заяви Ірини Фаріон про українських військових. За його словами, подібними висловами екснардепка спеціально намагається розпалити ворожнечу між українцями.

Про це Єгор Чернєв написав у Facebook.

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Як відреагував Чернєв на заяви Фаріон

"Ірина Фаріон публічно заявила, що не вважає українцями тих наших воїнів, які спілкуються на фронті російською мовою. Цим блюзнірством, як на мене, вона поставила знак рівності між окупантами та тими, хто жертвує своїм життям, боронячи Україну", — зазначив Чернєв.

Він переконаний, що Фаріон "тривалий час цілеспрямовано та системно працює на розкол суспільства та розпалювання ворожнечі між українцями". Він наголосив, що підозрілою для нього є подібна діяльність, зважаючи на радянське минуле мовознавиці.

Чернєв зауважив, що під час війни такі дії є ризикованими та можуть загрожувати національній безпеці України.

"Тож як заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки закликаю Службу безпеки України здійснити перевірку висловлювань Ірини Фаріон протягом воєнного стану на предмет вчинення кримінальних злочинів та вжити всіх заходів для недопущення ведення будь-якої підривної діяльності у нашому тилу", — написав нардеп.

Він додав, що це його "офіційне депутатське звернення".

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки заступника голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгора Чернєва
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки заступника голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгора Чернєва

Нагадаємо, що екснардепка та політична діячка Ірина Фаріон скандально висловилася про українських військових, які розмовляють російською мовою. За її словами, якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді.

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