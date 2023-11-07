Нардеп Чернев обратился в СБУ из-за высказываний Ирины Фарион

Заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Фото: rada.gov.ua

Заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев отреагировал на заявления Ирины Фарион об украинских военных. По его словам, подобными высказываниями экс-нардеп специально пытается разжечь вражду между украинцами.

Об этом Егор Чернев написал в Facebook.

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"Ирина Фарион публично заявила, что не считает украинцами тех наших воинов, которые общаются на фронте на российском языке. Этим кощунством, как мне кажется, она поставила знак равенства между оккупантами и теми, кто жертвует своей жизнью, защищая Украину", — отметил Чернев.

Он убежден, что Фарион "долгое время целенаправленно и системно работает на раскол общества и разжигание вражды между украинцами". Он подчеркнул, что есть подозрительной для него подобная деятельность, учитывая советское прошлое языковеда.

Чернев отметил, что во время войны такие действия рискованны и могут угрожать национальной безопасности Украины.

"Поэтому как заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки призываю Службу безопасности Украины осуществить проверку высказываний Ирины Фарион во время военного положения на предмет совершения уголовных преступлений и принять все меры для недопущения ведения какой-либо подрывной деятельности в нашем тылу", — написал нардеп.

Он добавил, что это его "официальное депутатское обращение".я

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы заместителя председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егора Чернева

Напомним, что экс-нардеп и политический деятель Ирина Фарион скандально высказалась об украинских военных, говорящих на российском языке. По ее словам, если у армии нет дисциплины, то нет армии, это сброд тогда.