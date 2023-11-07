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Нардеп Чернев обратился в СБУ из-за высказываний Ирины Фарион

7 ноября 2023 00:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Нардеп Чернев обратился в СБУ из-за высказываний Ирины Фарион
Заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Фото: rada.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев отреагировал на заявления Ирины Фарион об украинских военных. По его словам, подобными высказываниями экс-нардеп специально пытается разжечь вражду между украинцами.

Об этом Егор Чернев написал в Facebook.

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Как отреагировал Чернев на заявления Фарион

"Ирина Фарион публично заявила, что не считает украинцами тех наших воинов, которые общаются на фронте на российском языке. Этим кощунством, как мне кажется, она поставила знак равенства между оккупантами и теми, кто жертвует своей жизнью, защищая Украину", — отметил Чернев.

Он убежден, что Фарион "долгое время целенаправленно и системно работает на раскол общества и разжигание вражды между украинцами". Он подчеркнул, что есть подозрительной для него подобная деятельность, учитывая советское прошлое языковеда.

Чернев отметил, что во время войны такие действия рискованны и могут угрожать национальной безопасности Украины.

"Поэтому как заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки призываю Службу безопасности Украины осуществить проверку высказываний Ирины Фарион во время военного положения на предмет совершения уголовных преступлений и принять все меры для недопущения ведения какой-либо подрывной деятельности в нашем тылу", — написал нардеп.

Он добавил, что это его "официальное депутатское обращение".я

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки заступника голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгора Чернєва
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы заместителя председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егора Чернева

Напомним, что экс-нардеп и политический деятель Ирина Фарион скандально высказалась об украинских военных, говорящих на российском языке. По ее словам, если у армии нет дисциплины, то нет армии, это сброд тогда.

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