Нардеп допомагав незаконно виїжджати за кордон — ДБР надало докази

Народний депутат Олександр Дубінський. Фото: umoloda.kyiv.ua

Державне бюро розслідувань розмістило аудіофрагмент, де депутат Олександр Дубинський дає вказівки про те, як неправомірно оформити документи для виїзду з країни. При цьому напередодні ДБР проводило обшуки у нього.

Про це повідомляє ДБР.

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У повідомленні йдеться, що в аудіоматеріалі зображено, як народний депутат консультує родича своєї партнерки з питань нелегального виїзду через громадське об'єднання, яке перебуває під його впливом.

Варто зазначити, що сьогодні офіційні органи провели обшуки у Дубинського через підозру в організації неправомірного переходу держкордону третьою особою.

Згідно з наданими даними, депутат спільно зі співучасниками влаштував нелегальний виїзд брата своєї життєвої супутниці. Родич жінки намагався залишити Україну у напрямку Молдови на авто через один із контрольно-пропускних пунктів.

Нагадаємо, що 27 жовтня Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до приміщення ТЕЦ у Києві. Слідчі намагалися зайти на режимні енергетичні об'єкти, доступ яких законодавчо обмежений.