Нардеп помогал незаконно выезжать за границу — ГБР представило доказательства
Государственное бюро расследований разместило аудиофрагмент, на котором депутат Александр Дубинский дает указания о том, как неправомерно оформить документы для выезда из страны. При этом, накануне ГБР проводило обыски у него.
Об этом сообщает ГБР.
Аудиодоказательство от ГБР
В сообщении говорится, что в аудиоматериале изображено, как народный депутат консультирует родственника своей партнерши по вопросам нелегального выезда через общественное объединение, которое находится под его влиянием.
Стоит отметить, что сегодня официальные органы провели обыски у Дубинского в связи с подозрением в организации неправомерного перехода госграницы третьим лицом.
Согласно предоставленным данным, депутат совместно с соучастниками устроил нелегальный выезд брата своей жизненной спутницы. Родственник женщины пытался покинуть Украину в направлении Молдавии на авто через один из контрольно-пропускных пунктов.
Напомним, что 27 октября Государственное бюро расследований пришло с обысками в помещение ТЭЦ в Киеве. Следователи пытались зайти на режимные энергетические объекты, доступ к которым законодательно ограничен.
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