Нардеп показав, як Тищенко "працює" у Раді

Нардеп Микола Тищенко у Верховній Раді. Фото: скриншот

Останнім часом у мережі почали ширитися відео, де народний депутат Микола Тищенко не хоче бачити журналістів у Верховній Раді. Один із депутатів висунув свою думку про таке рішення Тищенка.

Нардеп Олексій Гончаренко опублікував відео діяльності Тищенка в Раді.

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"Зранку бачу, як всюди розійшлось відео про Тищенка, який не хоче бачити журналістів у Раді. У мене є відповідь на запитання — чому ж Микола проти", — зазначив Гончаренко.

На відео видно, як під час голосування Микола Тищенко спілкується з іншими колегами, але не бере участь у голосуванні.

"Зараз буде голосування про інший закон. Зараз подивитесь, чи буде голосувати Тищенко, чи йому не треба голосувати. Прийшов і клоунади тут знімає. До речі, це важливий проєкт постанови, щоб поранені військові могли лікуватись у Феофанії. Тіщенку не потрібно собі голосувати, він стоїть і рже", — сказав Гончаренко.

Нагадаємо, нещодавно Микола Тищенко знову зганьбився. Цього разу він прокоментував питання про доступ ЗМІ на засідання Верховної Ради, де, на його думку, потрібно "працювати".