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Нардеп показал, как Тищенко "работает" в Раде

9 ноября 2023 11:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Нардеп показал, как Тищенко "работает" в Раде
Нардеп Николай Тищенко в Верховной Раде Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В последнее время в сети начали распространяться видео, где народный депутат Николай Тищенко не хочет видеть журналистов в Верховной Раде. Один из депутатов выдвинул свое мнение о таком решении Тищенко.

Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал видео деятельности Тищенко в Раде.

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"Утром вижу, как повсюду разошлось видео о Тищенко, который не хочет видеть журналистов в Раде. У меня есть ответ на вопрос — почему Николай против", — отметил Гончаренко.

На видео видно, как во время голосования Николай Тищенко общается с другими коллегами, но не участвует в голосовании.

"Сейчас будет голосование о другом законе. Сейчас посмотрите, будет ли голосовать Тищенко, или ему не нужно голосовать. Пришел и клоунады здесь снимает. Кстати, это важный проект постановления, чтобы раненые военные могли лечиться в Феофании. Тищенко не нужно голосовать, он стоит и ржет", — сказал Гончаренко.

Напомним, недавно Николай Тищенко опять опозорился. В этот раз он прокомментировал вопрос о доступе СМИ на заседание Верховной Рады, где, по его мнению, нужно "работать".

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