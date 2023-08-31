Нардеп Железняк рассказал о возможной отставке Резникова: кого назначат на должность

Министр обороны А. Резников. Иллюстративное фото: REUTERS

В Министерстве обороны в ближайшее время могут произойти кадровые изменения. Так, существует вероятность, что нынешнего главу ведомства Алексея Резникова все же снимут с должности.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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По информации Ярослава Железняка, вскоре Алексей Резников покинет пост Министра обороны и станет послом Украины в Великобритании.

"Слухи о том, что там что-то не так с агреманом, не подтверждено", — отметил депутат.

По его словам, на вакансию будет предложена кандидатура экс-коллеги Железняка по фракции, глава Фонда госимущества Рустема Умерова.

"Как раз буквально недавно у него год в должности был. И прошу отметить, год без всякого скандала и с рекордным результатом ФГИУ", — сообщил депутат.

В то же время информацией, кто занимает должность вместо Умерова, пока неизвестно. Железняк написал, что надеется, что "это не будет снова "вечный и.о.", учитывая, большое количество активов и полномочий закреплены за этой должностью.

"Современная кадровая политика умеет поражать, но уже вчера утром о такой ротации предупредили посольства. По меньшей мере, некоторые" , — отметил нардеп.

Также, по информации Железняка, изменения произойдут уже на следующей неделе. К тому же он добавил, что о смещении с должности Алексей Резников знал раньше времени.

"О скорой ротации и отставке господин Министр знал свое известное предложение по паре. Поэтому не очень спортивно получилось", — подытожил политик.

Скриншот сообщения Ярослава Железняка

Что известно о Рустеме Умерове

Рустем Умеров учился в Крымской гимназии интернате для одаренных детей при Министерстве образования и науки Автономной Республики Крым. Высшее образование получил в Национальной академии управления по специальности "экономика" и "финансы".

Свою карьеру Умеров начал в компании lifecell, где с 2004 по 2010 годы руководил направлениями юридической поддержки и логистики.

В 2013 году вместе с братом Асланом Омером Киримли основали инвестиционную компанию ASTEM, которая управляет инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктур. В дальнейшем Рустем Умеров стал главным исполнительным директором фонда ASTEM Foundation, одним из доноров программы Ukrainian Emerging Leaders Стэнфордского университета, разработанной для подготовки украинских политических деятелей, юристов, социальных предпринимателей, бизнесменов, а также лидеров общественных организаций.

С 2019 года — народный депутат Украины от партии "Голос". В 2020 году стал сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде и инициировал законопроект по отмене свободной экономической зоны "Крым".

С 2022 возглавляет Фонд государственного имущества Украины.

Напомним, Резников отрицает нарушения в закупке зимних курток для ВСУ.

Также министр обороны назначил руководителя Агентства ресурсного обеспечения ВСУ.