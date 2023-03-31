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Народна синоптикиня розповіла, до яких областей завтра прийде весна, але з дощами

31 березня 2023 22:32
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на 1 квітня
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У суботу, 1 квітня, в Україні буде тепла погода. У більшості регіонів температура повітря становитиме до 15 градусів тепла.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.

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Прогноз погоди від народного синоптика

За словами Наталії Діденко, температура в областях буде така:

  • на півдні України до 16 градусів тепла;
  • на Закарпатті також до 16 градусів тепла;
  • у Києві буде 15 градусів тепла

Вітер віятиме з півдня, а у східній частині України можливі його пориви до штормових значень, до 15-20 метрів за секунду.

Опади у вигляді дощу пройдуть:

  • на заході;
  • на півночі;
  • Вінниччині;
  • в Одеській області;
  • у Києві.

При цьому Діденко уточнила, що на півночі та сході вдень опади припиняться.

"А тепер можна лаяти синоптиків і кидатися легкими предметами - з понеділка більша частина України знову пірне у похолодання і навіть можливий мокрий сніг. І лише на сході затримається тепла повітряна маса", — зазначила народна синоптикиня.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Завтра, у більшості областей в перший день квітня очікується невеликий дощ. Вночі у західних областях помірний, в Карпатському регіоні місцями значний дощ (лише вдень на Лівобережжі без істотних опадів).

Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, вночі у південно-східній частині місцями пориви до 15-18 м/с. 

Температура повітря очікується така:

  • вночі 1-6° тепла, у східних областях від 4° тепла до 1° морозу
  • вдень 3-8°, на західних областях 9-14° тепла.

погода

Нагадаємо, що у суботу, 1 квітня, по всій території України хмарно з проясненнями. У більшості областей країни очікується дощ.

Синоптики розповіли, що у більшості областей у перший день квітня очікується дощ. Вночі у західних областях помірний, у Карпатському регіоні подекуди сильний дощ (лише вдень на Лівобережжі без істотних опадів).

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