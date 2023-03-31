Народна синоптикиня розповіла, до яких областей завтра прийде весна, але з дощами
У суботу, 1 квітня, в Україні буде тепла погода. У більшості регіонів температура повітря становитиме до 15 градусів тепла.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.
Прогноз погоди від народного синоптика
За словами Наталії Діденко, температура в областях буде така:
- на півдні України до 16 градусів тепла;
- на Закарпатті також до 16 градусів тепла;
- у Києві буде 15 градусів тепла
Вітер віятиме з півдня, а у східній частині України можливі його пориви до штормових значень, до 15-20 метрів за секунду.
Опади у вигляді дощу пройдуть:
- на заході;
- на півночі;
- Вінниччині;
- в Одеській області;
- у Києві.
При цьому Діденко уточнила, що на півночі та сході вдень опади припиняться.
"А тепер можна лаяти синоптиків і кидатися легкими предметами - з понеділка більша частина України знову пірне у похолодання і навіть можливий мокрий сніг. І лише на сході затримається тепла повітряна маса", — зазначила народна синоптикиня.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Завтра, у більшості областей в перший день квітня очікується невеликий дощ. Вночі у західних областях помірний, в Карпатському регіоні місцями значний дощ (лише вдень на Лівобережжі без істотних опадів).
Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, вночі у південно-східній частині місцями пориви до 15-18 м/с.
Температура повітря очікується така:
- вночі 1-6° тепла, у східних областях від 4° тепла до 1° морозу
- вдень 3-8°, на західних областях 9-14° тепла.
Нагадаємо, що у суботу, 1 квітня, по всій території України хмарно з проясненнями. У більшості областей країни очікується дощ.
Синоптики розповіли, що у більшості областей у перший день квітня очікується дощ. Вночі у західних областях помірний, у Карпатському регіоні подекуди сильний дощ (лише вдень на Лівобережжі без істотних опадів).