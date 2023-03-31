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Не весенние дожди: синоптики рассказали, каким будет первый день апреля

31 марта 2023 17:35
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине 1 апреля — в каких регионах будет дождь
В Украине 1 апреля потеплеет, но будет дождь
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В субботу, 1 апреля, по всей территории Украины облачно с прояснениями. В большинстве областей страны ожидается дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 1 апреля

Синоптики рассказали, что в большинстве областей в первый день апреля ожидается дождь. Ночью в западных областях умеренный, в Карпатском регионе местами сильный дождь (лишь днем на Левобережье без существенных осадков).

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в юго-восточной части местами порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха ожидается следующим образом:

  • ночью 1-6° тепла, в восточных областях от 4° тепла до 1° мороза; 
  • днем 3-8°, в западных областях 9-14° тепла.

погода в Украине

Прогноз погоды по Киевской области

В Киевской области 1 апреля будет бесполезно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь.

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 9-14°;
в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.

Опасные гидрологические явления

Синоптики предупреждают, что 31 марта — 2 апреля на реках Закарпатской области ожидаются повышения уровней воды на 0,5-1,5 м над уровнями на 8 часов 30 марта, в пределах русл рек и без негативных последствий.

30 марта-3 апреля будет продолжаться постепенное развитие половодья на Десне и ее притоке Сейм (в пределах страны) с повышением уровней воды на 1-10 см в сутки, что будет сопровождаться выходом на пойму в створе поста. Разлеты и с последующим затоплением поймы и нарушением транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны в Новгород-Северском, Корюковском районах Черниговской области, на ее притоке г. Снов будет содержаться затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области

II уровень опасности.

На рике Сейм (в пределах страны) не ожидается затопление заводи в створе поста, однако возможны осложнения сообщения с отдельными селами, которые наблюдались во время зимнего паводка в Нежинском районе Черниговской области.

І уровень опасности.

31 марта — 3 апреля, в связи с ожидаемыми осадками, на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) и в верховье реки Стырь (с.Щуровичи) (Львовская обл.) будут продолжаться повышение уровня воды на 0, 1-0,5 м над текущими уровнями. Местами возможен выход воды на пойму и последующее затопление поймы р.Солокия — г.Червоноград

І уровень опасности.

погода в Украине

Напомним, в среду, 29 марта, в столице зафиксировали рекордно мощный ветер. Скорость ветра достигала 17 м/с (61 км/ч).

Также мы писали, что настоящая зима и белые снега вернулись в горы. Карпаты в конце марта "почувствовали" низкие градусы температуры.

 

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