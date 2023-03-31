Народный синоптик рассказала, в какие области завтра придет весна, но с дождями
В субботу, 1 апреля, в Украине будет теплая погода. В большинстве регионов температура воздуха будет составлять до 15 градусов тепла.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды от народного синоптика
По словам Натальи Диденко, температура в областях будет такой:
- на юге Украины до 16 градусов тепла;
- в Закарпатье также до 16 градусов тепла;
- в Киеве будет 15 градусов тепла
Ветер будет дуть с юга, а в восточной части Украины возможны его порывы к штормовым значениям, до 15-20 метров в секунду.
Осадки в виде дождя пройдут:
- на Западе;
- на севере;
- Винницкой;
- в Одесской области;
- в Киеве.
При этом Диденко уточнила, что на севере и востоке днем осадки прекратятся.
"А теперь можно ругать синоптиков и бросаться легкими предметами — с понедельника большая часть Украины снова нырнет в похолодание и даже возможен мокрый снег. И только на востоке задержится теплая воздушная масса", — отметила народный синоптик.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
В большинстве областей в первый день апреля ожидается небольшой дождь. Ночью в западных областях умеренный, в Карпатском регионе местами сильный дождь (лишь днем на Левобережье без существенных осадков).
Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в юго-восточной части местами порывы до 15-18 м/с.
Температура воздуха ожидается следующим образом:
- ночью 1-6° тепла, в восточных областях от 4° тепла до 1° мороза
- днем 3-8°, в западных областях 9-14° тепла.
Напомним, что в субботу, 1 апреля, по всей территории Украины облачно с прояснениями. В большинстве областей страны ожидается дождь.
Синоптики рассказали, что в большинстве областей в первый день апреля ожидается дождь. Ночью в западных областях умеренный, в Карпатском регионе сильный дождь (лишь днем на Левобережье без существенных осадков).