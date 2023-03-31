Народный синоптик рассказала, в какие области завтра придет весна, но с дождями

Прогноз погоды на 1 апреля

В субботу, 1 апреля, в Украине будет теплая погода. В большинстве регионов температура воздуха будет составлять до 15 градусов тепла.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды от народного синоптика

По словам Натальи Диденко, температура в областях будет такой:

на юге Украины до 16 градусов тепла;

в Закарпатье также до 16 градусов тепла;

в Киеве будет 15 градусов тепла

Ветер будет дуть с юга, а в восточной части Украины возможны его порывы к штормовым значениям, до 15-20 метров в секунду.

Осадки в виде дождя пройдут:

на Западе;

на севере;

Винницкой;

в Одесской области;

в Киеве.

При этом Диденко уточнила, что на севере и востоке днем осадки прекратятся.

"А теперь можно ругать синоптиков и бросаться легкими предметами — с понедельника большая часть Украины снова нырнет в похолодание и даже возможен мокрый снег. И только на востоке задержится теплая воздушная масса", — отметила народный синоптик.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В большинстве областей в первый день апреля ожидается небольшой дождь. Ночью в западных областях умеренный, в Карпатском регионе местами сильный дождь (лишь днем на Левобережье без существенных осадков).

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в юго-восточной части местами порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха ожидается следующим образом:

ночью 1-6° тепла, в восточных областях от 4° тепла до 1° мороза

днем 3-8°, в западных областях 9-14° тепла.

Напомним, что в субботу, 1 апреля, по всей территории Украины облачно с прояснениями. В большинстве областей страны ожидается дождь.

Синоптики рассказали, что в большинстве областей в первый день апреля ожидается дождь. Ночью в западных областях умеренный, в Карпатском регионе сильный дождь (лишь днем на Левобережье без существенных осадков).