Нацполіція відкрила кримінальну справу проти Арестовича

Олексій Арестович. Фото: 112.ua

Поліція розпочала кримінальне провадження щодо колишнього позаштатного радника Офісу президента України Олексія Арестовича. До Шевченківського управління поліції надійшла заява від нардепів щодо можливого вчинення кримінального правопорушення Арестовичем.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на провоохоронні органи.

Читайте також:

ПРоти Арестовича відкрито кримінальну справу. Фото: скриншот

Проти Арестовича відкрито кримінальне провадження

Раніше про відкриття кримінального провадження проти Арестовича повідомила нардепка Наталія Піпа.

"На ґражданіна Арестовича відкрито кримінальне провадження. Про це мене сповістила Національна поліція України, а я сповіщаю вас", — йдеться і дописі депутатки.

Нардепка наголосила, що наразі Арестович знаходить за кордоном. На її думку, на це сподіватися не доводиться.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки опрацьовує питання щодо ексрадника Офісу Президента Олексія Арестовича після його нещодавніх заяв. Спецслужби РФ активно використовують цю ситуацію на свою користь.

Нагадуємо, що колишній радник Офісу Президента, блогер Олексій Арестович підтримав водія таксі у Києві, який відмовився спілкуватися українською мовою під час роботи. Наразі він шукає його контакти.