Нацполиция возбудила уголовное дело против Арестовича

Алексей Арестович. Фото: 112.ua

Полиция начала уголовное производство по бывшему внештатному советнику Офиса президента Украины Алексею Арестовичу. В Шевченковское управление полиции поступило заявление от нардепов о возможном совершении уголовного правонарушения Арестовичем.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на правоохранительные органы.

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Против Арестовича возбуждено уголовное производство

Ранее об открытии уголовного производства против Арестовича сообщила нардепка Наталья Пипа .

"На гражданина Арестовича возбуждено уголовное производство. Об этом мне известила Национальная полиция Украины, а я извещаю вас", — говорится в сообщении депутата.

Нардепка подчеркнула, что сейчас Арестович находит за границей. По ее мнению, на это надеяться не приходится.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности прорабатывает вопрос об эксраднике Офиса Президента Алексее Арестовиче после его недавних заявлений. Спецслужбы РФ активно используют эту ситуацию в свою пользу.

Напоминаем, что бывший советник Офиса Президента блогер Алексей Арестович поддержал водителя такси в Киеве, который отказался общаться на украинском языке во время работы. Пока он ищет его контакты.