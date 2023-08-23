Нацполіція закупить 50 нових автозаків: скільки грошей планують віддати

Автозаки Нацполіції. Фото: пресслужба відомства

У Національній поліції планують закупити 50 спеціальних автомобілів на базі вантажопасажирських фургонів. Заплатити за транспорт готові 136,34 млн грн.

Про це пише "Бізнес Цензор", посилаючись на оголошення з системи держзакупівель "Prozorro".

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Деталі щодо закупівлі

Зазначається, що цей тендер оголосили 18 серпня. Пропозиції будуть прийматися до 28 серпня, аукціон пройде 29.

"Відповідно до техумов тендеру, автомобілі з дизельним двигуном об'ємом 1,8-2 л євростандарту не нижче Євро 5 та механічною КПП, довжиною не менше 4,2 м, зокрема, мають бути випущені не раніше 2023 року, мати не менше дев'яти сидінь (одне водійське, одне двомісне пасажирське праворуч від водія, шість – у відсіку для особового складу)", — йдеться у повідомленні.

Яким має бути автозак

Також ззаду пасажирського відсіку на ширину кузова повинні обладнати камеру для зловмисників з двома жорсткими сидіннями та спинками по стінках кузова, в якій має бути встановлена відеокамера із захистом.

"Зовні автомобіль має бути обладнаний шістьма відеокамерами з можливістю перегляду на ноутбуці та збереженням на накопичувачі. Гарантійний термін — не менше двох років, або 100 тисяч кілометрів пробігу", — додали у повідомленні.

Таку закупівлю планують здійснити до 15 грудня 2023 року.

Умови тендеру:

оплата за фактом поставки товару впродовж поточного бюджетного періоду;

або передоплата у розмірі до 80% вартості;

20% (або більше, залежно від розміру передоплати) залишкова оплата.

Нагадаємо, філія "Пасажирська Компанія" АТ Укрзалізниця за результатами тендеру замовила вугілля на 90,50 мільйонів гривень. У серпні, а саме 7 числа, підряд отримало ТОВ "Союзтехноівест", а 14 серпня — ТОВ "Макрокапітал".