Укрзалізниця замовила вугілля на 90 млн грн

Видобування вугілля. Фото: Pexels

Філія "Пасажирська Компанія" АТ Укрзалізниця за результатами тендеру замовила вугілля на 90,50 мільйонів гривень. У серпні, а саме 7 числа, підряд отримало ТОВ "Союзтехноівест", а 14 серпня — ТОВ "Макрокапітал".

Про це повідомляє видання "Наші гроші" з посиланням на ProZorro.

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Закупівля вугілля

Вугілля марки ДГ (13-100) в договорах прописано за цінами 8108 та 8582 грн за тонн разом з доставкою. Це на 34% дорожче від ціни, за якою ДУ "Петрівська виправна колонія (№49)" у Кіровоградській області придбала вугілля. У липня вона уклала контракт на 4 мільйони гривень на поставку по 6055 грн.

В інших замовників вугілля на тендерах також набагато дешевше. Нещодавно "Управління Освіти Саф’янівської Сільської Ради" (Одеська обл.) придбало осадову породу за 6481 грн.

Нагадаємо, у системі електронних публічних та державних закупівель Prozorro з'явились дані щодо тендерів, які обійшлися найдорожче для державного бюджету. Йдеться про десять найбільших закупівель, що були здійснені за останній тиждень.

Також ми писали, що нове керівництво оператора газотранспортної системи України закупило собі крісла по 4 000 доларів за одне. Йдеться про вісім одиниць.