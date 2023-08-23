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Нацполиция закупит 50 новых автозаков: сколько денег планируют отдать

23 августа 2023 17:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Нацполиция закупит 50 новых автозаков: сколько денег планируют отдать
Автозаки Нацполиции. Фото: пресс-служба ведомства
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Национальной полиции планируют закупить 50 специальных автомобилей на базе грузопассажирских фургонов. Заплатить за транспорт готовы 136,34 млн грн.

Об этом пишет "Бизнес Цензор", ссылаясь на объявления из системы госзакупок "Prozorro".

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Детали по закупке

Этот тендер объявили 18 августа. Предложения будут приниматься до 28 августа, аукцион пройдет 29 августа.

"Согласно техусловиям тендера, автомобили с дизельным двигателем объемом 1,8-2 л евростандарта не ниже Евро 5 и механической КПП, длиной не менее 4,2 м, в частности, должны быть выпущены не ранее 2023 года, иметь не менее девяти сидений (одно водительское, одно двухместное пассажирское справа от водителя, шесть — в отсеке для личного состава)", — говорится в сообщении.

Каким должен быть автозак

Также сзади пассажирского отсека на ширину кузова должна быть оборудована камера для злоумышленников с двумя жесткими сиденьями и спинками по стенкам кузова, в которой должна быть установлена защитная видеокамера.

"Внешне автомобиль должен быть оборудован шестью видеокамерами с возможностью просмотра на ноутбуке и сохранением на накопителе. Гарантийный срок — не менее двух лет или 100 тысяч километров пробега", — добавили в сообщении.

Такую закупку планируют осуществить до 15 декабря 2023 года.

Условия тендера:

  • оплата по факту поставки товара в течение текущего бюджетного периода;
  • или предоплата в размере до 80% стоимости;
  • 20% (или больше в зависимости от размера предоплаты) остаточная оплата.

Напомним, филиал "Пассажирская Компания" АО "Укрзализныця" по результатам тендера заказал уголь на 90,50 миллионов гривен. В августе, а именно 7 числа, подряд получило ООО "Союзтехноивест", а 14 августа — ООО "Макрокапитал".

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