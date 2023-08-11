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Навчання українських пілотів на F-16 затягнеться

11 серпня 2023 12:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Навчання на винищувачах F-16: скільки триватимуть навчання українських пілотів
Пілот у літаку F-16. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Перша група українських пілотів завершать військові навчання на винищувачах F-16 до наступного літа. Цей процес затягується, зокрема, через проходження додаткових мовних курсів. 

Про це повідомляє видання The Washington Post.

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Повідомляється, що перший раунд навчання на винищувачах пройде група українських пілотів, до якої увійшло 6 осіб. 

Навіть попри те, що військові добре володіють англійською, вони повинні пройти додаткові мовні курси, щоб вивчити потрібну термінологію. Триватимуть вони 4 місяці. 

За словами деяких українських посадовців, це затягує процес навчання та, відповідно, передачі винищувачів F-16. Адже, перша група пілотів завершить навчання щонайменше до наступного літа, друга — буде готовою до кінця 2024 року. 

Нагадаємо, українські пілоти починають навчання на винищувачах F-16. Вже сформували першу групи для навчання. 

Також ми писали, що днями президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден схвалив тренування українських військових на американських винищувачах F-16. Навчання очолюють Данія і Нідерланди.

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