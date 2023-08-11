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Обучение украинских пилотов на F-16 затянется

11 августа 2023 12:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Обучение на истребителях F-16: сколько будут продолжаться обучение украинских пилотов
Пилот в самолете F-16. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Первая группа украинских пилотов завершат военные учения на истребителях F-16 к следующему лету. Этот процесс затягивается, в частности, из-за прохождения дополнительных языковых курсов.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

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Сообщается, что первый раунд обучения на истребителях пройдет группа украинских пилотов, в которую вошли 6 человек.

Даже несмотря на то, что военные хорошо владеют английским, они должны пройти дополнительные языковые курсы для изучения нужной терминологии. Они будут длиться 4 месяца.

По словам некоторых украинских чиновников, это затягивает процесс обучения и соответственно передачи истребителей F-16. Ведь первая группа пилотов завершит обучение как минимум до следующего лета, вторая будет готова к концу 2024 года.

Напомним, украинские пилоты начинают обучение на истребителях F-16. Уже сформировали первую группу для обучения.

Также мы писали, что на днях президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден одобрил тренировку украинских военных на американских истребителях F-16. Учения возглавляют Дания и Нидерланды.

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