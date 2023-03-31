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Не весняні дощі: синоптики розповіли, яким буде перший день квітня

31 березня 2023 17:35
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Прогноз погоди в Україні 1 квітня — в яких регіонах дощитиме
В Україні 1 квітня потепліє, але дощитиме
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У суботу, 1 квітня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. У більшості областях країни очікується дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Погода в Україні 1 квітня

Синоптики розповіли, що у більшості областей в перший день квітня очікується невеликий дощ. Вночі у західних областях помірний, в Карпатському регіоні місцями значний дощ (лише вдень на Лівобережжі без істотних опадів).

Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, вночі у південно-східній частині місцями пориви до 15-18 м/с. 

Температура повітря очікується така:

  • вночі 1-6° тепла, у східних областях від 4° тепла до 1° морозу 
  • вдень 3-8°, на західних областях 9-14° тепла.

погода в Україні

Прогноз погоди по Київщині

На Київщині 1 квітня буде марно з проясненнями. Вдень очікується невеликий дощ (вночі місцями).

Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°;
у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.

Небезпечні гідрологічні явища

Синоптики попереджають, що 31 березня — 2 квітня на річках Закарпатської області очікуються підвищення рівнів води на 0,5-1,5 м над рівнями на 8 год 30 березня, в межах річищ річок та без негативних наслідків.

30 березня — 3 квітня продовжуватиметься поступовий розвиток водопілля на Десні та її притоці Сейм (в межах країни) з підвищеннями рівнів води на 1-10 см за добу, що супроводжуватиметься виходом на заплаву у створі поста Розльоти та з подальшим затопленням заплави і порушенням транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни у Новгород-Сіверському, Корюківському районах Чернігівської області, на її притоці р. Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області

ІІ рівень небезпеки.

На р.Сейм (в межах країни) не очікується затоплення заплави у створі поста, проте можливі ускладнення сполучення з окремими селами, які спостерігалися під час зимового паводка у Ніжинському районі Чернігівської області

І рівень небезпеки.

31 березня — 3 квітня, у зв'язку з очікуваними опадами, на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) та у верхів'ї річки Стир (с.Щуровичі) (Львівська обл.) продовжуватимуться підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м над поточними рівнями. Місцями можливий вихід води на заплаву та подальше затоплення заплави р.Солокія — м.Червоноград

I рiвень небезпеки.

погода в Україні

Нагадаємо, у середу, 29 березня, у столиці зафіксували рекордно потужний вітер. Швидкість вітру сягала 17 м/с (61 км/год).

Також ми писали, що справжня зима та білі сніги повернулась у гори. Карпати наприкінці березня "відчули" низькі градуси температури.

 

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