Прогноз погоды в Украине на 4 апреля: в каких областях ожидается снег

Неутешительный прогноз: синоптики рассказали, какие области Украины снова засыплет снегом
Завтра, 4 апреля, в Украине ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха. Синоптики также прогнозируют в ряде регионов нашей страны снег и дожди, которые местами перерастут в грозы.
Об этом говорится в прогнозе от Украинского гидрометцентра.
Погода в Украине 4 апреля
В Украине ожидается облачная погода. В западных областях и в Житомирской области снег, на дорогах местами гололедица.
Температура воздуха будет составлять:
- ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла
- в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.
На остальной территории без существенных осадков, лишь ночью в Киевской области, днем в южных, большинстве центральных областей небольшой дождь. На юге страны ночью и утром местами туман, днем местами гроза.
В этих регионах температура воздуха составит:
- ночью 1-6° тепла, днем 10-15°;
- в Крыму 15-20°;
- в Киевской, Черкасской и Одесской областях 6-11°.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в Карпатах и Крыму местами порывы 15-20 м/с.
Прогноз погоды по Киевской области на 4 апреля
Облачно. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура составит:
- по области ночью 1-6° тепла, днем 6-9°;
- в Киеве ночью 2-4 ° тепла, днем 6-8 °.
Предупреждение об опасных явлениях
В первой половине суток 4 апреля ожидается прохождение максимального уровня воды на р. Тиса возле г. Чоп высотой 740 – 780 см над постным нулем в пределах русла и без негативных последствий. На 08 часов 3 апреля уровень воды был равен 688 см над нулем поста.
3-6 апреля будет продолжаться постепенное развитие половодья на Десне и ее притоке Сейм (в пределах страны) с повышением уровней воды на 1-10 см в сутки, что будет сопровождаться дальнейшим затоплением поймы и нарушением транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны в Новгород-Северском, Корюковском районах Черниговской области, на ее притоке г. Снов будет удерживаться затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).
На Сейме (в пределах страны) в этот период не ожидается затопление поймы в створе поста, однако возможны осложнения сообщения с отдельными селами, которые наблюдались во время зимнего паводка в Нежинском районе Черниговской области. І уровень опасности — желтый.
4-7 апреля на реках бассейна Припяти продолжится рост уровней воды на 0,1-0,7 м над уровнями 08 часов 3 апреля с последующим затоплением и увеличением слоя пойм. При этом возможно достижение отметок при которых затопление сельскохозяйственных угодий и хозяйственных сооружений в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области, Новоград-Волынского района Житомирской области и Сарненского района Ровенской области. I уровень опасности — желтый.
Напомним, ранее народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что неделя в Украине начнется похолоданием и мокрым снегом. Погоду большинства областей будет определять циклон.
Также народный синоптик рассказала, когда снова будет тепло.
Фото: Новини.Live