Прогноз погоды в Украине на 4 апреля: в каких областях ожидается снег

В ряде регионов Украины 4 апреля ожидаются снег и морозы

Завтра, 4 апреля, в Украине ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха. Синоптики также прогнозируют в ряде регионов нашей страны снег и дожди, которые местами перерастут в грозы.

Об этом говорится в прогнозе от Украинского гидрометцентра.

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Погода в Украине 4 апреля

В Украине ожидается облачная погода. В западных областях и в Житомирской области снег, на дорогах местами гололедица.

Температура воздуха будет составлять:

ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла

в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.

На остальной территории без существенных осадков, лишь ночью в Киевской области, днем в южных, большинстве центральных областей небольшой дождь. На юге страны ночью и утром местами туман, днем местами гроза.

В этих регионах температура воздуха составит:

ночью 1-6° тепла, днем 10-15°;

в Крыму 15-20°;

в Киевской, Черкасской и Одесской областях 6-11°.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в Карпатах и Крыму местами порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоды по Киевской области на 4 апреля

Облачно. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура составит:

по области ночью 1-6° тепла, днем 6-9°;

в Киеве ночью 2-4 ° тепла, днем 6-8 °.

Предупреждение об опасных явлениях

В первой половине суток 4 апреля ожидается прохождение максимального уровня воды на р. Тиса возле г. Чоп высотой 740 – 780 см над постным нулем в пределах русла и без негативных последствий. На 08 часов 3 апреля уровень воды был равен 688 см над нулем поста.

3-6 апреля будет продолжаться постепенное развитие половодья на Десне и ее притоке Сейм (в пределах страны) с повышением уровней воды на 1-10 см в сутки, что будет сопровождаться дальнейшим затоплением поймы и нарушением транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны в Новгород-Северском, Корюковском районах Черниговской области, на ее притоке г. Снов будет удерживаться затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

На Сейме (в пределах страны) в этот период не ожидается затопление поймы в створе поста, однако возможны осложнения сообщения с отдельными селами, которые наблюдались во время зимнего паводка в Нежинском районе Черниговской области. І уровень опасности — желтый.

4-7 апреля на реках бассейна Припяти продолжится рост уровней воды на 0,1-0,7 м над уровнями 08 часов 3 апреля с последующим затоплением и увеличением слоя пойм. При этом возможно достижение отметок при которых затопление сельскохозяйственных угодий и хозяйственных сооружений в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области, Новоград-Волынского района Житомирской области и Сарненского района Ровенской области. I уровень опасности — желтый.

Напомним, ранее народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что неделя в Украине начнется похолоданием и мокрым снегом. Погоду большинства областей будет определять циклон.

Также народный синоптик рассказала, когда снова будет тепло.

Фото: Новини.Live