Незадеклароване авто та штрафи: розслідування ЗМІ про нового міністра культури

Тимчасово виконуючий обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. Фото: Facebook

Тимчасово виконуючий обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв їздить на незадекларованому автомобілі. Він також отримував штрафи за порушення правил дорожнього руху, зокрема за кермування у нетверезому стані.

Про це повідомляє "Слідство. Інфо" з посиланням на дані Єдиного державного реєстру судових рішень та головного сервісного центру МВС.

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"На початку серпня 2023 року, вже після призначення на посаду виконувача обов’язків міністра культури, на Ростислава Карандєєва відкрили виконавче провадження про стягнення штрафу за порушення правил дорожнього руху. Ще одне виконавче провадження було відкрито у 2019 році. Стягувачем в обох випадках є Управління патрульної поліції у місті Київ", — йдеться у матеріалі.

У розмові з журналістами тимчасово виконуючий обов'язків міністра культури та інформаційної політики нечітко пояснив, що отримав штраф нібито за паркування у невстановленому місці. Карандєєв заявив, що відразу не сплатив штраф, адже не встиг.

Приватний виконавець Валерій Притуляк розповів, що коли відбувається порушення правил, у людини є два тижні, щоб сплатити штраф самостійно. Якщо оплати не було, то цим займається Державна виконавча служба.

"Якщо людину притягають до адмінвідповідальності за неправильне паркування, то штраф виписують на власника авто", — пояснив він.

Однак згідно з інформацією головного сервісного центру МВС, Ростислав Карандєєв та його дружина Олена не є власниками жодних авто.

В особистому листування з журналістами він заявив, що машина, на якій він їздить, належить його тестеві. За його словами, автівку нібито подарували їм з дружиною на весілля.

Листування журналістів з Карандєєвим. Фото: "Слідство. Інфо"

Журналісти не знайшли у Єдиному реєстрі боржників підтвердження слів Карандєєва про те, що він отримав штраф за неправильну паркову.

ЗМІ дізналося, що у липні 2012 року тимчасово виконуючий обов'язків міністра культури та інформаційної політики не дотримався безпечної дистанції і зіткнувся з іншим автомобілем. За це він сплатив штраф у розмірі 340 гривень.

До того ж перебуваючи на посаді заступника міністра у березні 2015 року, Карандєєв керував автомобілем у нетверезому стані. Він не визнав себе винним, однак суд позбавив його водійських прав на рік.

"Журналісти перевірили інформацію у судовому реєстрі та з’ясували, що Ростислав Карандєєв не оскаржував рішення про позбавлення водійського посвідчення — тобто, він рік не мав права керувати автівкою. Проте сам посадовець пам’ятає цю ситуацію не дуже чітко", — йдеться у матеріалі.

У розмові з журналістами Карандєєв заявив, що не задекларував автівку, яку нібито подарували його дружині на весілля у 2019 році, тому що на момент початку користування транспортом "декларування припинилося". До листопада 2020 року він їздив на іншій машині, а саме Honda CRV 2004 року. Карандєєв розповів, що цей автомобіль потрапив у ДТП та зазнав серйозних пошкоджень.

Журналісти не знайшли у декларації посадовця за 2019 рік жодної згадки ні про подароване на весілля авто, ні про пошкоджений в ДТП транспортний засіб.

"Я взагалі не сильно користувався машиною. Запитував у НАЗК — вказувати чи не вказувати, було зазначено, що все залежить від того, скільки часу я нею користуюсь. Це авто батьків моєї колишньої дружини Алли, машина не була постійно в моєму користуванні. Знову ж таки — поїхати на дачу, до батьків чи ще кудись – мені сказали, що це не критично. Якщо авто є у власності. Можна і не вказувати", — пояснив глава Мінкульту.

Юрист Центру протидії корупції Вадим Валько зазначив, що якщо автівкою користувалися систематично, то її потрібно декларувати.

"На той час було роз’яснення НАЗК, що якщо суб’єкт декларування не користується майном станом на 31.12 звітного періоду, то і вказувати в декларації актив не потрібно. Однак це роз’яснення суперечило статті 46 Закону і згодом взагалі було скасоване", — пояснив Валько.

Нагадаємо, тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що не проти виділення бюджетних коштів на серіали, якщо це психологічне розвантаження.