Незадекларированное авто и штрафы: расследование СМИ о новом министре культуры

Временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев. Фото: Facebook

Временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев ездит на незадекларированном автомобиле. Он также получал штрафы за нарушение правил дорожного движения, в том числе за вождение в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает "Следствие. Инфо" со ссылкой на данные Единого государственного реестра судебных решений и главного сервисного центра МВД.

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"В начале августа 2023 года, уже после назначения на должность исполняющего обязанности министра культуры, на Ростислава Карандеева открыли исполнительное производство о взыскании штрафа за нарушение правил дорожного движения. Еще одно исполнительное производство было открыто в 2019 году. Взыскателем в обоих случаях является Управление патрульной полиции в городе Киев", — говорится в материале.

В разговоре с журналистами временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики нечетко объяснил, что получил штраф якобы за парковку в неустановленном месте. Карандеев заявил, что сразу не оплатил штраф, ведь не успел.

Частный исполнитель Валерий Притуляк рассказал, что когда происходит нарушение правил, у человека есть две недели, чтобы оплатить штраф самостоятельно. Если оплаты не было, то этим занимается Государственная исполнительная служба.

"Если человека привлекают к админответственности за неправильную парковку, то штраф выписывают на владельца авто", — объяснил он.

Однако, согласно информации главного сервисного центра МВД, Ростислав Карандеев и его жена Елена не являются владельцами авто.

В личной переписке с журналистами он заявил, что машина, на которой он ездит, принадлежит его тестю. По его словам, автомобиль якобы подарили им с женой на свадьбу.

Переписка журналистов с Карандеевым. Фото: "Следствие. Инфо"

Журналисты не нашли в Едином реестре должников подтверждение слов Карандеева о том, что он получил штраф за неправильную парковую.

СМИ узнало, что в июле 2012 года временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с другим автомобилем. За это он оплатил штраф в размере 340 гривен.

К тому же находясь на должности заместителя министра в марте 2015 года, Карандеев управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Он не признал себя виновным, однако суд лишил его водительских прав на год.

"Журналисты проверили информацию в судебном реестре и выяснили, что Ростислав Карандеев не обжаловал решение о лишении водительского удостоверения — то есть, он год не имел права управлять автомобилем. Однако сам чиновник помнит эту ситуацию не очень четко", — говорится в материале.

В разговоре с журналистами Карандеев заявил, что не задекларировал автомобиль, который якобы подарили его жене на свадьбу в 2019 году, потому что на момент начала пользования транспортом "декларирование прекратилось". До ноября 2020 года он ездил на другой машине, а именно Honda CRV 2004 года. Карандеев рассказал, что этот автомобиль попал в ДТП и получил серьезные повреждения.

Журналисты не нашли в декларации чиновника за 2019 год ни одного упоминания ни о подаренном на свадьбу авто, ни о поврежденном в ДТП транспортном средстве.

"Я вообще не сильно пользовался машиной. Спрашивал в НАПК — указывать или не указывать, было отмечено, что все зависит от того, сколько времени я ею пользуюсь. Это авто родителей моей бывшей жены Аллы, машина не была постоянно в моем пользовании. Опять же — поехать на дачу, к родителям или еще куда-то — мне сказали, что это не критично. Если авто есть в собственности. Можно и не указывать", — объяснил глава Минкульта.

Юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько отметил, что если автомобилем пользовались систематически, то его нужно декларировать.

"В то время было разъяснение НАПК, что если субъект декларирования не пользуется имуществом по состоянию на 31.12 отчетного периода, то и указывать в декларации актив не нужно. Однако это разъяснение противоречило статье 46 Закона и впоследствии вообще было отменено", — пояснил Валько.

Напомним, временный исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что не против выделения бюджетных средств на сериалы, если это психологическая разгрузка.