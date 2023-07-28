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"Никогда не отдаст свою волю": Зеленский поздравил украинцев с Днем государственности

28 июля 2023 12:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Никогда не отдаст свою волю": Зеленский поздравил украинцев с Днем государственности
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем украинской государственности и Днем Крещения Руси-Украины. По его словам, Украина "никогда не отдаст свою волю".

Соответствующее обращение он опубликовал в своих соцсетях.

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Ценности Украины

"День Украинской Государственности. День Крещения Руси. Свободный Киев. Украина, которая никогда не отдаст свою волю. Наши герои, защищающие свободу Украины. Наши ценности. И наше единство — всех украинцев и украинок. Сейчас, как и более тысячи лет назад, наш цивилизационный выбор — единение с миром", — подчеркнул глава государства.

Только побеждать

Он отметил, что в следующем году украинцы стремятся праздновать этот день так же, но уже с победой.

"Более тысячелетняя история нашей государственности говорит о том, что нужно именно побеждать. Не останавливаться, а побеждать, не торговаться, а побеждать, не полагаться на прихоти судьбы, а побеждать и строить такое сильное государство, чтобы его потенциал и способность себя защитить, вера наших людей в себя, оружие в руках украинцев и единство всех вместе в государстве гарантировали сохранение государственности Украины и неповторение агрессии против нашего государства", — заверил Зеленский.

Война РФ против Украины

Глава государства отметил, что украинцы не верят в то, что РФ не будет снова возвращаться с войной в Украину даже после того, как все оккупанты покинут нашу землю.

"Но победа Украины может и должна быть такой, чтобы любые попытки врага вернуться не шли дальше больной фантазии тех сумасшедших, которые вынашивают подобные планы. Именно наша государственность является нашим ответом на потребность в безопасности и мире для Украины. Государственность, которую трудно защищать, но труднее вернуть, если потеряешь. Она никогда не бывает только данностью. Она является результатом служения и работы ради Украины, — объяснил Зеленский.

Какой выбор в Украины

По его словам, Украина стремится добиться того, чтобы иметь историю своей нации и народа.

"Выбор Украины — быть силой в мировой истории. Иметь право на свою национальную историю — своего народа, своей земли, своего государства. И наших детей — всех будущих поколений Украинского народа. Обязательно победим! Я поздравляю вас с Днем Государственности Украины! Поздравляю с Днем Крещение Руси-Украины! Слава Украине!", — добавил он.

Напомним, в пятницу, 28 июля, украинцы отмечают День Государственности. Президент Украины Владимир Зеленский ввел этот праздник в честь 30-летия Независимости Украины, и впервые он был отмечен год назад.

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