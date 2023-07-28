Сьогодні Україна відзначає День Державності: головне про свято

День Державності України. Фото: google

У п'ятницю, 28 липня, українці святкують День Державності. Президент України Володимир Зеленський запровадив це свято на честь 30-річчя Незалежності України, і вперше воно було відзначено рік тому.

Новини.LIVE розкаже головне про свято.

Читайте також:

Що потрібно знати про День Державності

День державності збігається із Днем Хрещення Київської Русі. Цей день також вшановується як День пам'яті князя Володимира Великого, який зробив значний вибір на користь європейської культури, звернувшись до християнства у 988 році.

Цей день також збігається з днем, коли Церква вшановує пам'ять князя Володимира Великого, визнаного рівноапостольним. У цьому споконвічному збігу дат полягає глибокий сенс святкування Дня Державності. Часи правління князя Володимира були золотим віком Київської Русі, а його рішення про хрещення 988 року символізує вибір шляху до європейського розвитку та культури.

Зміна дати свята

Зміни у календарі Православної церкви України призведуть до того, що дату святкування буде зсунуто. З 1 вересня церква переходить на новоюліанський стиль і це призведе до усунення багатьох релігійних дат на 14 днів. Це також зачіпає день на згадку про князя Володимира, який тепер святкуватиметься 15 липня. Зважаючи на це, Зеленський ухвалив рішення про перенесення Дня Державності на цю дату, і це рішення підтримала Верховна Рада. Тому хоча цього року 28 липня ще відзначатиметься як День Державності, з 2024 року святкування проводитиметься 15 липня.

Нагадаємо, що щороку 28 липня православні українці відзначають одну з найважливіших релігійних подій в історії України — День хрещення Київської Русі . Свято було створено на честь заснування країни християнства князем Володимиром Великим. Наразі офіційно свято називається День хрещення Київської Русі-України. А 2023 року відзначається 1035-річчя хрещення Русі.