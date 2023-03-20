НМТ 2023: коли пройде основна сесія іспиту

Інформацію про результати основної сесії НМТ буде розміщено на персональних сторінках учасників до 28 червня

Основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ) пройде з 5 по 23 червня 2023 року. Реєстрація на іспит розпочнеться 3 квітня.

Про це повідомили на сайті УЦОЯО.

Коли пройде тест

Як зазначається, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України національний мультипредметний тест 2023 року (НМТ) пройде у дві сесії:

основна: 5 червня – 23 червня;

додаткова: 11 – 24 липня.

Коли розпочнеться реєстрація

Відповідно до наказу реєстрація осіб для участі в основній сесії НМТ триватиме з 3 квітня до 3 травня 2023 року.

До 7 травня 2023 року зареєстрований учасник матиме змогу в персональному кабінеті внести зміни (вибрати інший предмет додаткового блоку чи змінити населений пункт в Україні/ за кордоном, у якому він бажає пройти НМТ).

У додатковий період (5–12 червня) зможуть зареєструватися особи, які не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації; реєструвалися в основний період реєстрації, але яким було відмовлено в реєстрації для участі.

"Не пізніше ніж за десять календарних днів до початку проведення основної сесії НМТ для зареєстрованих учасників з’явиться можливість завантажити зі своїх персональних сторінок запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Учасники ж додаткової сесії НМТ матимуть змогу дізнатися про дату, час і місце проведення тестування не пізніше ніж за три календарних дні до проведення додаткової сесії НМТ", — додали в УЦОЯО.

Інформацію про результати основної сесії НМТ за шкалою 100–200 балів буде розміщено на персональних сторінках учасників тестування до 28 червня 2023 року, додаткової сесії – до 29 липня 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно ми писали яким буде НМТ цьогоріч та до чого готуватися випускникам. Тест, який складатиметься із трьох предметів, пройде за один день з міркувань безпеки.