Перетин кордону за системою Шлях — кого більше не випустять з України

Виїзд за кордон через систему "Шлях". Фото: ДПСУ

Через дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, які були спричинені повномасштабним вторгненням рф, військовозобов'язаним чоловікам заборонили виїзд з країни без поважних причин. Водночас була створена система "Шлях", яка дозволяла законно перетинати кордон чоловікам-волонтерам, тим самим допомагаючи ЗСУ, ВПО та іншим українцям, які опинилися в скрутному становищі через війну. Та, на жаль, цією системою активно почали користуватися недоброчесні громадяни, які виїжджали волонтерами та не поверталися назад.

Тож, задля того, щоб зменшити кількість таких "втікачів" від мобілізації, Мінінфраструктури розробило критерії для виїзду за кордон за системою "Шлях". Про це детально розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач в коментарі "Українському радіо".

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За словами народного депутата Сергія Козира, з початку повномасштабного вторгнення за допомогою системи "Шлях" виїхали за кордон та не повернулися близько 19 тис. осіб.

Перевірки правоохоронних органів, зокрема й НАЗК, показали, що система мало не найголовнішою лазівкою для уникнення мобілізації для чоловіків призовного віку.

"Ця система на сьогодні працює недосконало і потребує змін, над якими ми зараз й працюємо… Зараз у законодавстві, на жаль, немає будь-яких критеріїв, які б говорили, яким чином відмовляти тому чи іншому волонтерові в поїздці. Якщо написана заява, що ми благодійна організація і просимо випустити таких-то людей, які їдуть за гуманітарною допомогою для такого органу влади чи військової частини, це формально дозволяє включити особу в "Шлях"", — зазначив Деркач.

Виїзд за кордон під час війни. Фото: ДПСУ

Зупинити втікачів та ухилянтів — які зміни впроваджують

За словами Сергія Деркача Мінінфраструктури впровадило певні зміни, які допомагають значно зменшити кількість тих, хто хоче скористатися "Шляхом" задля втечі.

Одна з головних — заяви приймаються від благодійних фондів з досвідом роботи, а обґрунтування має бути підкріплене листом набувача цієї благодійної допомоги. Тож, фізичні особи більше не можуть подавати заяви, а отже і виїхати за кордон через систему "Шлях" буде неможливо.

"Після такого листа організація зазвичай має поставити на баланс, отримати та задокументувати те, що вони отримали. Якщо вони цього не зроблять, до них так само можуть прийти правоохоронні органи — не тільки до волонтерів, але й до набувачів цієї гуманітарної допомоги", — пояснює заступник міністра.

Він наголосив, що у міністерстві вже розробили проєкт змін до постанови з чіткими критеріями для виїзду. Крім того, його вже передали до Кабінету Міністрів.

Раніше, ми писали про те, що киянин організував схему незаконного перетину кордону через систему "Шлях".

Нагадаємо, ми розповідали, хто з заброньованих працівників має право виїжджати з країни під час війни.

Також ми повідомляли, які документи потрібні для перетину кордону у 2023 році військовозобов'язаним чоловікам, яким дозволено виїжджати з України.