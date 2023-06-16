Виїзд за кордон — хто з заброньованих працівників має право виїхати з країни

Перевірка документів на кордоні України. Фото: ДПСУ

Під час воєнного стану та загальної мобілізації підприємства, установи та організації мають право забронювати своїх працівників. Таким чином надавши їм відстрочення від призову, допоки діє "бронь". Проте наявність такої відстрочки не означає автоматичної "путівки" за кордон.

Хто з заброньованих працівників має право виїжджати з країни під час війни, розповіли юристи благодійного фонду "Право на захист" у Facebook.

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Відповідно до п. 2-14 "Правил перетинання державного кордону громадянами України", посадові особи, заброньовані працівники та представники суб'єктів господарювання мають право на перетин державного кордону за наявності відповідних рішень про службові відрядження.

Таким чином заброньованим працівникам дозволено виїжджати за кордон лише за робочими обставинами, а саме — у відрядження.

Водночас у Державній прикордонній службі раніше зазначали, що під час дії правового режиму воєнного стану заброньований працівник також має право виїхати за кордон у відпустку. Для цього він повинен мати відповідний наказ (дозвіл) від свого керівника.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Які документи необхідно мати для перетину кордону

Щоб виїхати з країни, заброньований працівник має надати прикордонникам певний пакет документів.

У разі виїзду заброньованого працівника у відрядження:

посвідчення особи, яка перебуває на спеціальному обліку;

посвідчення про відтермінування від призову, повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік (урядове розпорядження від 8.08.1995 р. № 493-р) чи витяг з наказу Мінекономіки (відповідно до пункту 5 постанови уряду від 03.03.2022 № 194);

документи, які засвідчують службову мету перетину кордону, тобто документи про відрядження (постанова уряду від 12.04.2022 р. № 440).

У разі виїзду заброньованого працівника у відпустку потрібно мати:

посвідчення про відтермінування від призову, повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік (урядове розпорядження від 8 серпня 1995 р.№ 493-р) чи витяг з наказу Мінекономіки (відповідно до пункту 5 постанови уряду від 03.03.2022 № 194);

документи, які міститимуть підтвердження про відпустку.

Що стосується підтверджувального документа, це може бути:

витяг з наказу;

посвідчення про відрядження;

лист-звернення до Державної прикордонної служби, у якому керівник підприємства, установи чи організації зазначає, що відповідна посадова особа відряджається для виконання службових обов'язків за кордоном.

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