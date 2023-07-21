Пересечение границы по системе Шлях — кого больше не выпустят из Украины

Выезд за границу через систему "Путь". Фото: ГПСУ

Из-за действия военного положения и общей мобилизации в Украине, вызванных полномасштабным вторжением рф, военнообязанным мужчинам запретили выезд из страны без уважительных причин. В то же время была создана система "Шлях", которая позволяла законно пересекать границу мужчинам-волонтерам, тем самым помогая ВСУ, ВПЛ и другим украинцам, оказавшимся в затруднительном положении из-за войны. Но, к сожалению, этой системой активно стали пользоваться недобросовестные граждане, уезжавшие волонтерами и не возвращавшиеся назад.

Для того чтобы уменьшить количество таких "беглецов" от мобилизации, Мининфраструктуры разработало критерии для выезда за границу по системе "Шлях". Об этом подробно рассказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач в комментарии "Украинскому радио".

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По словам народного депутата Сергея Козыра, с начала полномасштабного вторжения с помощью системы "Шлях" уехали за границу и не вернулись около 19 тыс. человек.

Проверки правоохранительных органов, в том числе и НАПК, показали, что система является едва ли не самой главной лазейкой во избежание мобилизации для мужчин призывного возраста.

"Эта система на сегодня работает несовершенно и нуждается в изменениях, над которыми мы сейчас и работаем… Сейчас в законодательстве, к сожалению, нет каких-либо критериев, которые бы говорили, каким образом отказывать тому или иному волонтеру в поездке "Шлях", — отметил Деркач.

Выезд за границу во время войны. Фото: ГНСУ

Остановить беглецов и уклонистов — какие изменения вводят

По словам Сергея Деркача, Мининфраструктуры внедрило определенные изменения, которые помогают значительно уменьшить количество тех, кто хочет воспользоваться "Шляхом" для побега.

Одно из главных — заявления принимаются от благотворительных фондов с опытом работы, а обоснование должно быть подкреплено письмом приобретателя этой благотворительной помощи. Итак, физические лица больше не могут подавать заявления, а значит и выехать за границу через систему "Шлях" будет невозможно.

"После такого письма организация обычно должна поставить на баланс, получить и задокументировать то, что они получили. Если они этого не сделают, к ним также могут прийти правоохранительные органы — не только к волонтерам, но и к приобретателям этой гуманитарной помощи", — объясняет замминистра.

Он отметил, что в министерстве уже был разработан проект изменений в постановление с четкими критериями для выезда. Кроме того, его уже передали в Кабинет Министров.

Ранее мы писали, что киевлянин организовал схему незаконного пересечения границы через систему "Шлях".

Напомним, мы рассказывали, кто из забронированных работников имеет право выезжать из страны во время войны.

Также мы сообщали, какие документы нужны для пересечения границы в 2023 году военнообязанным мужчинам, которым разрешено уезжать из Украины.