Нові вимоги для посилок Укрпошти: що заборонили

Відділення Укрпошти. Фото: promin.cv

Укрпошта вирішила ретельніше перевіряти посилки своїх клієнтів. Це потрібно для того, щоб уникнути відправки заборонених предметів. До того ж посилили вимоги до упаковки та документів.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

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Вимоги для відправки

На період повномасштабної війни всі посилки клієнтів повинні надаватися представнику Укрпошти у відкритому вигляді. Їхній вміст повинні перевірити, а потім запечатати.

Упакування посилки

Операторам пошти заборонено приймати в клієнтів для пересилання відправки, упаковані в коробки зі звичайного картону, з опуклими поверхнями, вм'ятинами, розривами, вологими або жирними плямами. До того ж на коробці не повинна бути реклама інших поштових операторів.

Предмети, які упаковані в коробку, не повинні переміщатися та битися один об одного. Усі порожнечі потрібно заповнювати наповнювачем.

Як відправити посилку з "Дією"

Для відправки клієнтам Укрпошти не обов'язково потрібно мати з собою фізичний паспорт. Люди можуть показати документи через додаток "Дія".

Які відправлення можна отримати за допомогою "Дії":

внутрішні та міжнародні рекомендовані відправлення (листи, бандеролі, поштові картки, секограми);

внутрішні страхові відправлення без післяплати або з післяплатою на суму до 5000 грн (Укрпошта Експрес, Укрпошта Стандарт, Укрпошта SmartBox);

міжнародні страхові відправлення без митних нарахувань та післясплати.

Як відстежити посилку Укрпошти:

отримайте трек-номер посилки;

на офіційному вебсайті Укрпошти в розділі "Відстеження" ведіть трек-номер у відповідне поле та натисніть "Відстежити".

Після цих дій клієнти зможуть побачити останній статус та поточне місцезнаходження посилки.

Нагадаємо, оператор поштового зв'язку "Укрпошта" через подорожчання пального та перевезень підвищив тарифи на доставку відправлень. За послуги доведеться платити до 10 грн більше.