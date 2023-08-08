Новые требования для посылок Укрпочты: что запретили

Отделение Укрпочты. Фото: promin.cv

Укрпочта решила более тщательно проверять посылки своих клиентов. Это необходимо для того, чтобы избежать отправки запрещенных предметов. К тому же ужесточились требования к упаковке и документам.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

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Требования для отправки

В период полномасштабной войны все посылки клиентов должны предоставляться представителю Укрпочты в открытом виде. Их содержимое должны проверить, а затем запечатать.

Упаковка посылки

Операторам почты запрещено принимать у клиентов для пересылки отправления, упакованные в коробки из обычного картона, с выпуклыми поверхностями, вмятинами, разрывами, влажными или жирными пятнами. К тому же на коробке не должна быть реклама других почтовых операторов.

Предметы, которые упакованы в коробку, не должны перемещаться и биться друг о друга. Все пустоты нужно заполнять наполнителем.

Как отправить посылку с "Дією"

Для отправки клиентам Укрпочты не обязательно нужен физический паспорт. Люди могут показать документы через приложение "Дія".

Какие отправления можно получить с помощью "Дія":

внутренние и международные рекомендованные отправки (письма, бандероли, почтовые карточки, секограммы);

внутренние страховые отправления без наложенного платежа или с наложенным платежом на сумму до 5000 грн (Укрпочта Экспресс, Укрпочта Стандарт, Укрпочта SmartBox);

международные страховые отправления без таможенных начислений и после оплаты.

Как отследить посылку Укрпочты:

получите трек-номер посылки;

на официальном вебсайте Укрпочты в разделе "Отслеживание" ведите трек-номер в поле и нажмите "Отследить".

После этих действий клиенты смогут увидеть последний статус и текущее местонахождение посылки.

Напомним, оператор почтовой связи "Укрпочта" из-за подорожания горючего и перевозок повысил тарифы на доставку отправлений. За услуги придется платить до 10 грн больше.