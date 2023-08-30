Новий максимум споживання енергії: в якому стані енергосистема України

Працівник Укренерго ремонтує електромережі. Фото: пресслужба Укренерго

В Україні 29 серпня був зафіксований новий максимум споживання електроенергії за це літо. У період вечірнього максимуму попит на електроенергію на 0,7% перевищив попередній рекордний показник 28 серпня.

Про це повідомили в Укренерго.

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У відомстві зазначають, що таке відчутне збільшення споживання електроенергії створює додаткове навантаження на електростанції. Вони вимушені включати в роботу навіть ті блоки, які мали б бути зупинені для ремонту та підготовки до опалювального періоду.

Однак їх можливості з виробництва електроенергії зараз обмежені. Причина — всі українські тепло та гідро електростанції зазнали пошкоджень під час масованих терористичних атак росіян восени та взимку.

"Був незначний імпорт з Європи. Тому для покриття попиту "Укренерго" з 14:00 до 22:00 застосувало аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав 2650 МВт-год", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що аварійна допомога є останнім і найдорожчим заходом екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів.

Відключення

Як повідомляється, гроза зі шквальним вітром завдали пошкоджень електромережам у західних областях. На ранок через негоду знеструмлено 452 населених пункти на Волині, Львівщині, Прикарпатті та Закарпатті.

Також є пошкодження внаслідок артилерійських обстрілів росіянами прифронтових територій у мережах на Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині та Херсонщині. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.

Нагадаємо, в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги можуть істотно підвищитися. Зокрема, ціни на природний газ та електроенергію можуть зрости у кілька разів.