Новый максимум потребления энергии: в каком состоянии энергосистема Украины

Работник Укрэнерго ремонтирует электросети. Фото: прес-служба Укрэнерго

В Украине 29 августа был зафиксирован новый максимум потребления электроэнергии за это лето. В период вечернего максимума спрос на электроэнергию на 0,7% превысил предварительный рекордный показатель 28 августа.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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В ведомстве отмечают, что такое ощутимое увеличение потребления электроэнергии создает дополнительную нагрузку на электростанции. Они вынуждены включать в работу даже те блоки, которые должны быть остановлены для ремонта и подготовки к отопительному периоду.

Однако их возможности по производству электроэнергии сейчас ограничены. Причина — все украинские тепло и гидроэлектростанции получили повреждения во время массированных террористических атак россиян осенью и зимой.

"Был незначительный импорт из Европы. Поэтому для покрытия спроса "Укрэнерго" с 14:00 до 22:00 применило аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем составил 2650 МВт-ч", — говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийная помощь является последней и самой дорогой мерой экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, не требующей отключения потребителей.

Отключение

Как сообщается, гроза со шквальным ветром нанесла повреждения электросетям в западных областях. На утро из-за непогоды обесточены 452 населенных пункта в Волынской, Львовской, Прикарпатской и Закарпатской областях.

Также есть повреждения в результате артиллерийских обстрелов россиянами прифронтовых территорий в сетях Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областях. Восстановление питания происходит при ситуации с разрешением военных.

Напомним, в Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут значительно повыситься. В частности, цены на природный газ и электроэнергию могут возрасти в несколько раз.