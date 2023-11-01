Оборудка з їжею для ЗСУ, витрати РФ на ракети та суд в Узбекистані над окупантом — новини 31 жовтня

Заряджання ОТРК "Іскандер". Ілюстративне фото: росЗМІ

У Рахунковій палаті підтвердили дані про розкрадання на харчах в Міноборони Резнікова у вівторок, 31 жовтня, а Росія витратила 22,8 млрд доларів на ракетні обстріли. Також вчора в Узбекистані вперше стався суд над учасником війни в Україні.

Новини.LIVE зібрали для вас дайджест головних подій 31 жовтня.

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У Рахунковій палаті підтвердили дані про розкрадання на харчах в Міноборони Резнікова. Наприкінці листопада 2022 року Міноборони повідомило потенційних постачальників про заплановані закупівлі послуг харчування на 2023 рік та запропонувало надати цінові пропозиції. Фактично Міноборони не здійснювало моніторинг цін на продукти харчування та самостійно не визначило вартість послуг харчування. Визначення очікуваної вартості комплектів продуктів харчування здійснювалось шляхом механічного множення вартості комплекту за минулий рік, помноженого на індекс інфляції.

Добова вартість харчування для військових. Фото: Рахункова палата

Прем'єр Ізраїлю оголосив про третій етап війни

Прем'єр Ізраїлю оголосив про третій етап війни — розширення сухопутної операції. Він заявив, що його країна продовжує системно знищувати військовий та політичний потенціал терористів ХАМАС. Нетаньяху пояснив, що перший етап передбачав зупинку атаки бойовиків, другий — повітряні удари, а третій — це розширення сухопутної військової операції.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Фото: REUTERS

Витрати РФ на ракети та відповідь України

Станом на жовтень поточного року Росія запустила по Україні понад 3 тисячі ракет, витративши на ракетні удари $22,8 млрд. В Україні натомість, крім появи новітніх ЗРК, збільшилася й кількість озброєння, яке може атакувати військову інфраструктуру Росії на її території. По-перше, це далекобійні безпілотники як власного виробництва, так і передані в пакетах військової допомоги.

Інфографіка від Forbes. Фото: Forbes

ХАМАС побудував мережу тунелів для контрабанди зброї

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський розповів про війну між його країною та бойовиками ХАМАС. Він каже, що терористи побудували мережу тунелів протяжністю 500 км для контрабанди зброї.

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський на пресконференції. Фото: Новини.LIVE

В Узбекистані вперше судили учасника війни в Україні

Суд в Ташкенті вперше виніс судовий вердикт громадянину країни, який брав участь у війні в Україні. Підсудний воював на боці терористів "ДНР".

Суд в Ташкенті. Ілюстративне фото: sud.uz

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