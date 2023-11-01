Сделка с едой для ВСУ, расходы РФ на ракеты и суд в Узбекистане над оккупантом — новости 31 октября
В Счетной палате подтвердили данные о хищении на продовольствии в Минобороны Резникова во вторник, 31 октября, Россия потратила 22,8 млрд долларов на ракетные обстрелы. Также вчера в Узбекистане впервые прошел суд над участником войны в Украине.
Новини.LIVE собрали для вас дайджест главных событий 31 октября.
Сделка с продуктами для ВСУ
В Счетной палате подтвердили данные о хищении на продовольствии в Минобороны Резникова. В конце ноября 2022 года Минобороны сообщило потенциальным поставщикам о планируемых закупках услуг питания на 2023 год и предложило предоставить ценовые предложения. Фактически, Минобороны не осуществляло мониторинг цен на продукты питания и самостоятельно не определило стоимость услуг питания. Определение ожидаемой стоимости комплектов продуктов питания производилось путем механического умножения стоимости комплекта за прошлый год, умноженного на индекс инфляции.
Премьер Израиля объявил о третьем этапе войны
Премьер Израиля объявил о третьем этапе войны — расширении сухопутной операции. Он заявил, что его страна продолжает системно уничтожать военный и политический потенциал террористов ХАМАС. Нетаньяху объяснил, что первый этап предусматривал остановку атаки боевиков, второй — воздушные удары, а третий — это расширение сухопутной военной операции.
Расходы РФ на ракеты и ответ Украины
По состоянию на октябрь текущего года Россия запустила по Украине более 3 тысяч ракет, потратив на ракетные удары $22,8 млрд. В Украине, кроме появления новейших ЗРК увеличилось и количество вооружения, которое может атаковать военную инфраструктуру России на ее территории. Во-первых, это дальнобойные беспилотники как собственного производства, так и передаваемые в пакетах военной помощи.
ХАМАС построил сеть тоннелей для контрабанды оружия
Посол Израиля в Украине Михаил Бродский рассказал о войне между его страной и боевиками ХАМАС. Он говорит, что террористы построили сеть тоннелей протяженностью 500 км для контрабанды оружия.
В Узбекистане впервые судили участника войны в Украине
Суд в Ташкенте впервые вынес судебный вердикт гражданину страны, принимавшему участие в войне в Украине. Подсудимый воевал на стороне террористов "ДНР".
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