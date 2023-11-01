Сделка с едой для ВСУ, расходы РФ на ракеты и суд в Узбекистане над оккупантом — новости 31 октября

Зарядка ОТРК "Искандер". Иллюстративное фото: росСМИ

В Счетной палате подтвердили данные о хищении на продовольствии в Минобороны Резникова во вторник, 31 октября, Россия потратила 22,8 млрд долларов на ракетные обстрелы. Также вчера в Узбекистане впервые прошел суд над участником войны в Украине.

Новини.LIVE собрали для вас дайджест главных событий 31 октября.

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В Счетной палате подтвердили данные о хищении на продовольствии в Минобороны Резникова. В конце ноября 2022 года Минобороны сообщило потенциальным поставщикам о планируемых закупках услуг питания на 2023 год и предложило предоставить ценовые предложения. Фактически, Минобороны не осуществляло мониторинг цен на продукты питания и самостоятельно не определило стоимость услуг питания. Определение ожидаемой стоимости комплектов продуктов питания производилось путем механического умножения стоимости комплекта за прошлый год, умноженного на индекс инфляции.

Суточная стоимость питания для военных. Фото: Счетная палата

Премьер Израиля объявил о третьем этапе войны

Премьер Израиля объявил о третьем этапе войны — расширении сухопутной операции. Он заявил, что его страна продолжает системно уничтожать военный и политический потенциал террористов ХАМАС. Нетаньяху объяснил, что первый этап предусматривал остановку атаки боевиков, второй — воздушные удары, а третий — это расширение сухопутной военной операции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS

Расходы РФ на ракеты и ответ Украины

По состоянию на октябрь текущего года Россия запустила по Украине более 3 тысяч ракет, потратив на ракетные удары $22,8 млрд. В Украине, кроме появления новейших ЗРК увеличилось и количество вооружения, которое может атаковать военную инфраструктуру России на ее территории. Во-первых, это дальнобойные беспилотники как собственного производства, так и передаваемые в пакетах военной помощи.

Инфографика из Forbes. Фото: Forbes

ХАМАС построил сеть тоннелей для контрабанды оружия

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский рассказал о войне между его страной и боевиками ХАМАС. Он говорит, что террористы построили сеть тоннелей протяженностью 500 км для контрабанды оружия.

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский на пресс-конференции. Фото: Новини.LIVE

В Узбекистане впервые судили участника войны в Украине

Суд в Ташкенте впервые вынес судебный вердикт гражданину страны, принимавшему участие в войне в Украине. Подсудимый воевал на стороне террористов "ДНР".

Суд в Ташкенте. Иллюстративное фото: sud.uz

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