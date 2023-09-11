Головні новини 10 вересня: події та підсумки

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Вчора, 10 вересня, російські окупанти обстріляли Київську область. Для чергової атаки ворог використовував безпілотники. Також цього дня стало відомо про просування ЗСУ на фронті та можливу передачу Україні ракет великої дальності ATACMS від Сполучених Штатів Америки.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 10 вересня, які ви могли пропустити.

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У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки РФ на столицю

Наслідки російського обстрілу Києва. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В ніч проти 10 вересня російські загарбники атакували Київ дронами-камікадзе типу Shahed. Завдяки успішній роботі українських протиповітряних сил було збито 20 ворожих об'єктів.

У Київській ОВА розповіли, що внаслідок російської атаки було травмовано чотирьох людей. Усім потерпілим надали необхідну медичну допомогу. Одна людина була госпіталізована до лікарні з черепно-мозковою травмою і травмами кінцівок. Інші отримали незначні поранення.

Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено приміщення школи, дитячого садочка, селищної ради, лікарні, навчально-реабілітаційного центру, автостанції, двох магазинів, складського приміщення тощо. У Київській ОВА додали, що переважно вибиті вікна і двері.

ЗСУ успішно просуваються в Донецькій і Запорізькій областях, — ISW

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони просуваються в районі кордону Донецької і Запорізької областей. Також українські воїни 9 вересня здійснили просування на південь від Бахмуту.

Також командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про просування Сил оборони. За його словами, українські військові просунулися на понад 1 км на Таврійському напрямку.

Байден наближається до ухвалення рішення про передачу ATACMS для України, — FT

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден наближається до ухвалення рішення про передачу ракет великої дальності ATACMS для України.

"Рішення може бути ухвалено найближчим часом", — сказав один із високопоставлених працівників адміністрації президента США.

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Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: gur.gov.ua

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Жіноча форма ЗСУ. Фото: Facebook

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Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: Facebook

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що в Україні продовжують готуватися до наступного опалювального сезону та ймовірних ударів російської армії по енергетичних об'єктах. Якщо обстрілів не буде, то всі українці матимуть світло.

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