Главные новости 10 сентября: события и итоги

Обстрел Киевской области, продвижение ВСУ и ATACMS для Украины: что вы могли пропустить 10 сентября
Вчера, 10 сентября, российские оккупанты обстреляли Киевскую область. Для очередной атаки враг использовал беспилотники. Также в этот день стало известно о продвижении ВСУ на фронте и возможной передаче Украине ракет большой дальности ATACMS от Соединенных Штатов Америки.
Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 10 сентября, которые вы могли пропустить.
В КГВА рассказали о последствиях ночной атаки РФ на столицу
В ночь на 10 сентября российские захватчики атаковали Киев дронами-камикадзе типа Shahed. Благодаря успешной работе украинских противовоздушных сил было сбито 20 вражеских объектов.
В Киевской ОВА рассказали, что в результате российской атаки были травмированы четыре человека. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Один человек был госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой и травмами конечностей. Остальные получили незначительные ранения.
В результате взрывной волны повреждены помещения школы, детского сада, поселкового совета, больницы, учебно-реабилитационного центра, автостанции, двух магазинов, складского помещения и тому подобное. В Киевской ОВА добавили, что преимущественно выбиты окна и двери.
ВСУ успешно продвигаются в Донецкой и Запорожской областях, — ISW
Силы обороны продвигаются в районе границ Донецкой и Запорожской областей. Также украинские воины 9 сентября совершили продвижение к югу от Бахмута.
Также командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о продвижении Сил обороны. По его словам, украинские военные продвинулись более чем на 1 км на Таврическом направлении.
Байден приближается к принятию решения о передаче ATACMS для Украины, — FT
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подходит к принятию решения о передаче ракет большой дальности ATACMS для Украины.
"Решение может быть принято в ближайшее время", — сказал один из высокопоставленных работников администрации президента США.
Профессиональная армия РФ закончилась прошлой осенью, — Буданов
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российская профессиональная армия закончилась прошлой осенью. По его словам, война не пошла на пользу путинскому режиму.
Военный учет женщин: будут ли возвращать медиков из-за границы
В Украине с 1 октября женщины с образованием медика и фармацевта должны встать на военный учет. Им ограничат право на выезд за границу.
Будет ли власть принудительно возвращать женщин-медиков из-за границы в Украину, Новини.LIVE эксклюзивно рассказал юрист Игорь Ясько.
Галущенко предупредил украинцев о возможной опасности осенью и зимой
Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в Украине продолжают готовиться к следующему отопительному сезону и вероятным ударам российской армии по энергетическим объектам. Если обстрелов не будет, то у всех украинцев будет свет.
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