Главные новости 10 сентября: события и итоги

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Вчера, 10 сентября, российские оккупанты обстреляли Киевскую область. Для очередной атаки враг использовал беспилотники. Также в этот день стало известно о продвижении ВСУ на фронте и возможной передаче Украине ракет большой дальности ATACMS от Соединенных Штатов Америки.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 10 сентября, которые вы могли пропустить.

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В КГВА рассказали о последствиях ночной атаки РФ на столицу

Последствия российского обстрела Киева. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В ночь на 10 сентября российские захватчики атаковали Киев дронами-камикадзе типа Shahed. Благодаря успешной работе украинских противовоздушных сил было сбито 20 вражеских объектов.

В Киевской ОВА рассказали, что в результате российской атаки были травмированы четыре человека. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Один человек был госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой и травмами конечностей. Остальные получили незначительные ранения.

В результате взрывной волны повреждены помещения школы, детского сада, поселкового совета, больницы, учебно-реабилитационного центра, автостанции, двух магазинов, складского помещения и тому подобное. В Киевской ОВА добавили, что преимущественно выбиты окна и двери.

ВСУ успешно продвигаются в Донецкой и Запорожской областях, — ISW

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны продвигаются в районе границ Донецкой и Запорожской областей. Также украинские воины 9 сентября совершили продвижение к югу от Бахмута.

Также командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о продвижении Сил обороны. По его словам, украинские военные продвинулись более чем на 1 км на Таврическом направлении.

Байден приближается к принятию решения о передаче ATACMS для Украины, — FT

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подходит к принятию решения о передаче ракет большой дальности ATACMS для Украины.

"Решение может быть принято в ближайшее время", — сказал один из высокопоставленных работников администрации президента США.

Профессиональная армия РФ закончилась прошлой осенью, — Буданов

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: gur.gov.ua

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российская профессиональная армия закончилась прошлой осенью. По его словам, война не пошла на пользу путинскому режиму.

Военный учет женщин: будут ли возвращать медиков из-за границы

Женская форма ВСУ. Фото: Facebook

В Украине с 1 октября женщины с образованием медика и фармацевта должны встать на военный учет. Им ограничат право на выезд за границу.

Будет ли власть принудительно возвращать женщин-медиков из-за границы в Украину, Новини.LIVE эксклюзивно рассказал юрист Игорь Ясько.

Галущенко предупредил украинцев о возможной опасности осенью и зимой

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Facebook

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в Украине продолжают готовиться к следующему отопительному сезону и вероятным ударам российской армии по энергетическим объектам. Если обстрелов не будет, то у всех украинцев будет свет.

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