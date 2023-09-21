Обстріли Києва та імпорт українського зерна: прямий ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

У четвер, 21 вересня, гостями ранкового ефіру Новини.LIVE стали політтехнолог Юрій Подорожній та дипломат Андрій Веселовський. Вони обговорять, зокрема, ранкову атаку на Київ та заборону на імпорт українського зерна.

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Ефір Новини.LIVE

Гості студії також обговорять схвалення Польщею резолюції щодо продовження заборони на імпорт українського зерна після завершення обмежень на рівні ЄС 15 вересня, а також майбутню зустріч українського Президента Володимира Зеленського та прем'єром Ізраїлю Нетаньяху.

Нагадаємо, зранку 21 вересня, росіяни атакували Київ. Сили ППО збили усі 20 ворожих ракет над столицею, проте внаслідок падіння уламків є пошкодження в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Святошинському районах столиці. Відповідні служби працюють на місці.

Через ранковий обстріл у Києві низка електропоїздів інтерсіті затримується. Є деякі зміни в русі.