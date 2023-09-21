Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Обстріли Києва та імпорт українського зерна: прямий ефір Новини.LIVE arrow

Обстріли Києва та імпорт українського зерна: прямий ефір Новини.LIVE

21 вересня 2023 08:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Обстріли Києва та імпорт українського зерна: прямий ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 21 вересня, гостями ранкового ефіру Новини.LIVE стали  політтехнолог Юрій Подорожній та дипломат  Андрій Веселовський. Вони обговорять, зокрема, ранкову атаку на Київ та заборону на імпорт українського зерна.

Дивитися ефір можна на YouTube каналі Новини.LIVE.

Читайте також:

Ефір Новини.LIVE

Гості студії також обговорять схвалення Польщею резолюції щодо продовження заборони на імпорт українського зерна після завершення обмежень на рівні ЄС 15 вересня, а також майбутню зустріч українського Президента Володимира Зеленського та прем'єром Ізраїлю Нетаньяху.

Нагадаємо, зранку 21 вересня, росіяни атакували Київ. Сили ППО збили усі 20 ворожих ракет над столицею, проте внаслідок падіння уламків є пошкодження в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Святошинському районах столиці. Відповідні служби працюють на місці.

Через ранковий обстріл у Києві низка електропоїздів інтерсіті затримується. Є деякі зміни в русі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз