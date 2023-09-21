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Обстрелы Киева и импорт украинского зерна: прямой эфир Новини.LIVE

21 сентября 2023 08:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Обстрелы Киева и импорт украинского зерна: прямой эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 21 сентября, гостями утреннего эфира Новини.LIVE стали политтехнолог Юрий Подорожный и дипломат Андрей Веселовский. Они обсудят, в частности, утреннюю атаку на Киев и запрет на импорт украинского зерна.

Смотреть эфир можно на YouTube канале Новини.LIVE.

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Гости студии также обсудят одобрение Польшей резолюции о продлении запрета на импорт украинского зерна после завершения ограничений на уровне ЕС 15 сентября, а также предстоящую встречу украинского президента Владимира Зеленского и премьером Израиля Нетаньяху.

Напомним, утром 21 сентября россияне атаковали Киев. Силы ПВО сбили все 20 вражеских ракет над столицей, однако в результате падения обломков повреждения в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Святошинском районах столицы. Подходящие службы работают на месте.

Из-за утренних обстрелов в Киеве ряд электропоездов интерсити задерживается. Есть некоторые изменения в движении.

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