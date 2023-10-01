Головні новини 30 вересня: події та підсумки

Обвал мосту у Києві 30 вересня. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Вчора, 30 вересня, Україну сколихнули новини про дві масштабні аварії — обвал Дегтярівського мосту у Києві та вибух на нафтопроводі в Івано-Франківській області. Також у цей день у США ухвалили рішення щодо фінансування уряду.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 30 вересня, які ви могли пропустити.

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Обвал мосту у Києві

30 вересня у Києві стався обвал Дегтярівського мосту на Шулявці. Впали щойно установлені бетонні балки. Журналісти Новини.LIVE побували на місці обвалу Дегтярівського мосту в Києві, оприлюднено фото та відео.

Аварія на шляхопроводі викликала бурхливу дискусію у мережі — жителі міста звинувачують у недбальстві столичну владу.

Обвал мосту у Києві 30 вересня. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Вибух нафтопроводу на Прикарпатті

Як повідомили ДСНС, прорив нафтопроводу в Івано-Франківській області стався близько 17:00. Сталося це поблизу села Стримба, що у Надвірнянському районі.

За наявними даними, стався прорив нафтопроводу діаметром 150 міліметрів. Внаслідок цього зафіксували розлив нафтопродуктів уздовж потоку на площі 100 квадратних метрів. Також спалахнула пожежа, вогонь перекинувся на приватний будинок.

Відомо про дев'ятьох постраждалих, зокрема двох дітей.

Пожежа після вибуху в Івано-Франківській області. Фото: соцмережі

Схвалення бюджету у США

Для запобігання закриття уряду Палата представників США здійснила ключовий крок, ухваливши резолюцію про короткострокові витрати терміном на 45 днів. У цьому документі передбачена допомога у разі стихійного лиха, проте додаткове фінансування для України чи безпеки кордонів до нього не включено.

Наразі цей законопроєкт направлений на розгляд до Сенату.

Палата представників США Фото: armeniatoday.news

Візит голови європейської дипломатії до Одеси

30 вересня з неанонсованим візитом до Одеси прибув високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель. Голова Єврокомісії відвідав південь України після нічної атаки дронів.

Жозеп Боррель у Одесі. Фото: t.me/odeskaODA

Україна має право бити по території Росії ракетами, — Бундестаг

Головний оборонний комітет Бундестагу під керуванням Марі-Агнес Штрак-Циммерман рекомендував німецькому уряду негайно поставити Україні ракети дальньої дії Taurus.

Штрак-Циммерман заявила, що Україна має право атакувати об'єкти Російської Федерації.

Голова Комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман. Фото: Kay Nietfeld

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