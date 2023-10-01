Главные новости 30 сентября: события и итоги

Обрушение моста в Киеве 30 сентября. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Вчера, 30 сентября, Украину всколыхнули новости о двух масштабных авариях — обвале Дегтяровского моста в Киеве и взрыве на нефтепроводе в Ивано-Франковской области. Также в этот день в США было принято решение о финансировании правительства.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 30 сентября, которые вы могли пропустить.

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Обвал моста в Киеве

30 сентября в Киеве произошел обвал Дегтяровского моста на Шулявке. Упали только что установленные бетонные балки. Журналисты Новини.LIVE побывали на месте обвала Дегтяровского моста в Киеве, обнародованы фото и видео.

Авария на путепроводе вызвала бурную дискуссию в сети — жители города обвиняют в халатности столичные власти.

Обрушение моста в Киеве 30 сентября. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Взрыв нефтепровода на Прикарпатье

Как сообщили в ГСЧС, прорыв нефтепровода в Ивано-Франковской области произошел около 17:00. Произошло это вблизи села Стрымба, что в Надворнянском районе.

По имеющимся данным, произошел прорыв нефтепровода диаметром 150 миллиметров. В результате зафиксировали разлив нефтепродуктов вдоль потока на площади 100 квадратных метров. Также вспыхнул пожар, огонь перекинулся на частный дом.

Известно о девяти пострадавших, в том числе двоих детях.

Пожар после взрыва в Ивано-Франковской области. Фото: соцсети

Одобрение бюджета в США

Для предотвращения закрытия правительства Палата представителей США предприняла ключевой шаг, одобрив резолюцию о краткосрочных расходах сроком на 45 дней. В этом документе предусмотрена помощь в случае стихийного бедствия, однако дополнительное финансирование для Украины или безопасности границ в него не включено.

В настоящее время этот законопроект направлен на рассмотрение в Сенат.

Палата представителей США. Фото: armeniatoday.news

Визит главы европейской дипломатии в Одессу

30 сентября с неанонсированным визитом в Одессу прибыл высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель. Глава Еврокомиссии посетил юг Украины после ночной атаки дронов.

Жозеп Боррель в Одессе. Фото: t.me/odeskaODA

Украина имеет право бить по территории России ракетами, — Бундестаг

Главный оборонный комитет Бундестага под управлением Мари-Агнесс Штрак-Циммерман рекомендовал немецкому правительству немедленно поставить Украине ракеты дальнего действия Taurus.

Штрак-Циммерман заявила, что Украина имеет право атаковать объекты Российской Федерации.

Председатель Комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман. Фото: Kay Nietfeld

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