Главные новости 30 сентября: события и итоги

Обвал моста в Киеве, взрыв на Прикарпатье и бюджет правительства США: главные новости 30 сентября
Вчера, 30 сентября, Украину всколыхнули новости о двух масштабных авариях — обвале Дегтяровского моста в Киеве и взрыве на нефтепроводе в Ивано-Франковской области. Также в этот день в США было принято решение о финансировании правительства.
Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 30 сентября, которые вы могли пропустить.
Обвал моста в Киеве
30 сентября в Киеве произошел обвал Дегтяровского моста на Шулявке. Упали только что установленные бетонные балки. Журналисты Новини.LIVE побывали на месте обвала Дегтяровского моста в Киеве, обнародованы фото и видео.
Авария на путепроводе вызвала бурную дискуссию в сети — жители города обвиняют в халатности столичные власти.
Взрыв нефтепровода на Прикарпатье
Как сообщили в ГСЧС, прорыв нефтепровода в Ивано-Франковской области произошел около 17:00. Произошло это вблизи села Стрымба, что в Надворнянском районе.
По имеющимся данным, произошел прорыв нефтепровода диаметром 150 миллиметров. В результате зафиксировали разлив нефтепродуктов вдоль потока на площади 100 квадратных метров. Также вспыхнул пожар, огонь перекинулся на частный дом.
Известно о девяти пострадавших, в том числе двоих детях.
Одобрение бюджета в США
Для предотвращения закрытия правительства Палата представителей США предприняла ключевой шаг, одобрив резолюцию о краткосрочных расходах сроком на 45 дней. В этом документе предусмотрена помощь в случае стихийного бедствия, однако дополнительное финансирование для Украины или безопасности границ в него не включено.
В настоящее время этот законопроект направлен на рассмотрение в Сенат.
Визит главы европейской дипломатии в Одессу
30 сентября с неанонсированным визитом в Одессу прибыл высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель. Глава Еврокомиссии посетил юг Украины после ночной атаки дронов.
Украина имеет право бить по территории России ракетами, — Бундестаг
Главный оборонный комитет Бундестага под управлением Мари-Агнесс Штрак-Циммерман рекомендовал немецкому правительству немедленно поставить Украине ракеты дальнего действия Taurus.
Штрак-Циммерман заявила, что Украина имеет право атаковать объекты Российской Федерации.
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