НАБУ повідомило про підозру Щиголю та Жорі

НАБУ в очільника Держспецзв'язку. Фото: НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн Голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрію Щиголю та його заступнику Віктору Жорі. Загалом у вчиненні злочинів підозрюються 6 членів організованої групи.

Про це повідомила пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури.

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У межах досудового розслідування встановлено, що службові особи Держспецзв’язку, зловживаючи службовим становищем та діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами в особливо великому розмірі на загальну суму понад 62 млн грн.

"У 2021 році відбулася закупівля засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних. Переможцем закупівлі визначено компанію підконтрольну організатору злочинної організації, яка поставила програмне забезпечення ДП "Українські спеціальні системи", що належить до сфери Держспецзв’язку, за завищеною вартістю", — йдеться у повідомленні.

Схема заволодіння коштами. Інфографіка: НАБУ

За умовами договорів на постачання відповідного ПЗ та послуг державне товариство перерахувало у 2021-2022 роках понад 285 млн грн. Проте реальна вартість ПЗ, яке компанія придбала в іноземного виробника, становила 223 млн грн.

"Різницю цих коштів, а саме понад 62 млн грн, учасники злочинної схеми вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи", — повідомили в САП.

Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.

Щиголя та Жору звільнили з посад

Крім того, кабінет міністрів сьогодні звільнив Юрія Щиголя та Віктора Жору із займаних посад.

"Звільнено Щиголя Юрія Федоровича з посади Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; Жору Віктора Володимировича з посади заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", — повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про арешт Ігоря Гладковського, сина колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.