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Главам Госспецсвязи сообщили о подозрении в незаконном завладении 62 млн грн

20 ноября 2023 14:20
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НАБУ сообщило о подозрении Щиголю и Жори
Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, его заместитель - Виктор Жора и глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото: пресс-служба Госспецсвязи.
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Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн Председателю Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрию Щиголю и его заместителю Виктору Жоре. В общей сложности в совершении преступлений подозреваются 6 членов организованной группы.

Об этом сообщила пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.

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В рамках досудебного расследования установлено, что должностные лица Госспецсвязи, злоупотребляя служебным положением и действуя в составе организованной группы, завладели бюджетными средствами в особо крупном размере на общую сумму более 62 млн. грн.

"В 2021 году состоялась закупка средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных. Победителем закупки определена компания подконтрольная организатору преступной организации, которая поставила программное обеспечение ГП "Украинские специальные системы", принадлежащее к сфере Госспецсвязи, по завышенной стоимости", — говорится в сообщении.

По условиям договоров на поставку соответствующего ПО и услуг государственное общество перечислило в 2021-2022 годах более 285 млн. грн. Однако реальная стоимость ПО, которое компания приобрела у иностранного производителя, составила 223 млн. грн.

"Разницу этих средств, а именно более 62 млн грн, участники преступной схемы вывели на счета подконтрольных компаний за рубежом с целью легализации и распределения между членами организованной группы ", — сообщили в САП.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

Щиголя и Жору уволили с должностей

Кроме того, кабинет министров сегодня уволил Юрия Щиголя и Виктора Жору с занимаемых должностей.

"Уволен Щиголь Юрий Федорович с должности Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины; Жору Виктора Владимировича с должности заместителя Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации", — сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины принял решение об аресте Игоря Гладковского, сына бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

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