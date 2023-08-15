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Один із пунктів пропуску на західному кордоні призупинив роботу

15 серпня 2023 11:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Один із пунктів пропуску на західному кордоні призупинив роботу
Прикордонник на кордоні України. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У вівторок, 15 серпня, пункт пропуску "Ужгород" тимчасово не працює. Громадяни просять скористатися іншими пунктами пропуску.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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Деталі закриття пункту пропуску

Повідомляється, що у прикордонному пункті "Вишнє Нємецьке" на словацькій стороні (поряд з українським пунктом "Ужгород") призупинено обслуговування людей та транспортних засобів через проблеми з електроживленням.

При цьому для переходу кордону людям рекомендують використовувати пункти пропуску "Малий Березний", "Малі Селменці" та "Чоп (Страж)".

скріншот
Повідомлення ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що мешканець міста Рожище у Волинській області понад 20 разів перетинав кордон України із фейковою довідкою. Чоловік завантажив "документ" з інтернету та вніс до нього власні персональні дані. Майже пів року фігурант використовував фейкову довідку для виїзду з країни.

Крім того, у лісі на Буковині знайшли порушника кордону, який потребував медичної допомоги. Чоловік сам викликав рятувальників, коли зрозумів, що йому не вибратися самостійно.

 

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